Les détails de la loi CHIPS révélés: « Le plus gros investissement dans la politique industrielle américaine en 50 ans »

Alors que nous savions qu’environ 50 milliards de dollars étaient mis à disposition pour promouvoir la fabrication de puces aux États-Unis, ce n’est qu’aujourd’hui que nous apprenons les détails réels de la loi CHIPS. Le projet de loi lui-même ne précisait pas comment l’argent serait réparti.

Plus précisément, nous savons maintenant qu’un peu plus de la moitié du total sera mise à disposition pour aider à produire des puces avancées aux États-Unis, tandis que le reste de l’argent est divisé entre deux autres initiatives…

Le NY Times rapports:

Le département du Commerce a dévoilé mardi son plan de distribution de 50 milliards de dollars visant à développer l’industrie nationale des semi-conducteurs et à contrer la Chine, dans ce qui devrait être le plus grand effort du gouvernement américain depuis des décennies pour façonner une industrie stratégique. Environ 28 milliards de dollars du soi-disant CHIPS for America Fund devraient être consacrés à des subventions et à des prêts pour aider à construire des installations de fabrication, d’assemblage et de conditionnement de certaines des puces les plus avancées au monde. 10 milliards de dollars supplémentaires seront consacrés à l’expansion de la fabrication pour les anciennes générations de technologies utilisées dans les voitures et les technologies de communication, ainsi que les technologies spécialisées et d’autres fournisseurs de l’industrie, tandis que 11 milliards de dollars iront aux initiatives de recherche et développement liées à l’industrie.

Bien sûr, les programmes gouvernementaux ne sont pas exactement connus pour leur urgence, et la loi CHIPS ne fait pas exception. Le gouvernement n’accepte pas encore les candidatures pour une part du gâteau et a seulement promis de le faire « au plus tard en février » de l’année prochaine. Elle affirme cependant que des décisions pourraient être prises rapidement, avec les premiers décaissements au printemps.

La secrétaire au Commerce, Gina Raimondo, a décrit l’investissement comme un investissement unique en une génération.

« Il s’agit d’une opportunité unique dans une vie, une opportunité unique dans une génération, de garantir notre sécurité nationale et de revitaliser la fabrication américaine et de revitaliser l’innovation et la recherche et développement américaines », a déclaré Mme Raimondo. « Donc, bien que nous travaillions de toute urgence, nous devons bien faire les choses, et c’est pourquoi nous exposons la stratégie maintenant. »

Les experts commerciaux ont tendance à être d’accord avec cette évaluation, la qualifiant d’investissement le plus important dans la politique industrielle que les États-Unis aient réalisé au cours des 50 dernières années ou plus.

Bien que certains puissent être déçus qu’une proportion relativement faible du total soit consacrée à la fabrication de puces avancées, la décision est logique. Le plus gros obstacle à l’heure actuelle se présente sous la forme de puces plus anciennes et plus basiques, comme les pilotes d’affichage et les circuits de gestion de l’alimentation. Cela est vrai pour tout, des smartphones aux voitures.

Les candidats devront démontrer qu’ils disposent de sources de financement pour le solde des coûts, qu’ils proviennent de leurs propres ressources ou d’investissements privés, et devront également démontrer que les centrales qu’ils construisent resteront viables à long terme.

Les soi-disant « bénéfices indirects » – les impacts positifs sur la population locale, y compris les emplois directs et indirects – seront également pris en compte dans l’équation.

Enfin, dans le cadre de l’objectif du gouvernement de réduire la dépendance à l’égard de la Chine, il y a une piqûre dans la queue pour toutes les entreprises qui espèrent recevoir des incitations similaires de ce pays.

Le projet de loi sur les puces précise que les entreprises qui acceptent un financement ne peuvent pas faire de nouveaux investissements de haute technologie en Chine ou dans d’autres «pays préoccupants» pendant au moins une décennie, à moins qu’elles ne produisent des «puces héritées» de moindre technologie destinées à servir uniquement le marché local .

Le fabricant de puces Apple TSMC demandera un financement pour son usine en Arizona, qui devrait fabriquer des puces des séries A et M, bien que la société elle-même ait été méfiante quant à ses plans exacts.

Bien que la construction de l’installation principale de puces soit terminée, il reste encore beaucoup de travail à faire pour construire les installations restantes, effectuer des tests de production et prendre en charge toutes les étapes menant à la production en volume. Apple a fait pression pour la loi CHIPS, TSMC affirmant que le financement était vital pour l’usine de l’Arizona.

