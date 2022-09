Xbox Game Pass dégonfle dans sa liste de jeux pour septembre 2022

Microsoft a annoncé le premier lot de jeux à venir sur Xbox Game Pass au cours de la quinzaine d’ouverture de septembre. Une faible liste, pourquoi se leurrer, qui se compose de 8 titres et qui ne finit pas de nous berner même si 5 d’entre eux sont sortis ce mois-ci. Car oui, Disney Dreamlight Valley : Founder’s Edition, Train Sim World 3, You Suck at Parking, Despot’s Game et Metal : Hellsinger seront mis en service le jour même de leur mise en vente.

Disponible d’ici le 15 septembre, nous verrons si Microsoft a gardé un atout dans sa manche pour le reste du temps. Le plus marquant est Metal : Hellsinger, un FPS rythmé à l’esthétique de Doom. L’accompagnant, beaucoup de jeux pour enfants et beaucoup de simulateur d’un après-midi et pas plus. Mais vous savez déjà que les opinions et les goûts sont comme des culs, chacun a le sien.

Jeux Xbox Game Pass pour septembre 2022

Disney Dreamlight Valley : édition du fondateur (Xbox Cloud, console et PC) – Disponible dès maintenant

Opus Magnum (PC) — Disponible maintenant

Train Sim World 3 (console et PC) — Disponible maintenant

Ashes of the Singularity: Escalation (PC) – 13 septembre

DC League of Super-Pets : Les Aventures de Krypto et Ace (Xbox Cloud, Console et PC) – 13 septembre

Vous êtes nul au stationnement (Xbox Cloud, console et PC) – 14 septembre

Despot’s Game (console et PC) — 15 septembre

Métal : Hellsinger (Xbox Series X|S et PC) – 15 septembre

Les jeux quittent le Xbox Game Pass en septembre 2022

Comme on dit toujours, les poulets qui entrent sont ceux qui sortent. En plus d’être un mois de faibles incorporations, plusieurs licenciements importants sont à venir pour le deuxième mois consécutif. Méfiez-vous des noms qui quittent le Xbox Game Pass le 15 septembre :