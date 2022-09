Apple Watch Pro : Hermès Edition va-t-elle disparaître après l’événement Series 8 ?

Demain, Apple dévoilera la nouvelle Apple Watch Series 8 aux côtés de deux autres nouvelles montres. Alors que les gens sont impatients d’en savoir plus sur les nouvelles montres connectées, l’Apple Watch Series 7 Hermès Edition et ses bracelets ne sont plus disponibles sur l’Apple Store en ligne. De plus, Hermès a retiré de son site internet les Montres et bracelets en collaboration avec Apple.

Hermès est partenaire d’Apple depuis les premiers jours de l’Apple Watch originale. Alors qu’il est habituel pour Apple de rendre cette édition – aux côtés des groupes – indisponible avant un événement Apple Watch, c’est la première fois en au moins trois ans qu’Hermès supprime toute référence concernant sa montre spéciale et ses groupes de sa boutique en ligne.

Netcost-security.fr n’a pu trouver que quelques groupes restants de la collaboration. Les bracelets Apple Watch Hermès Single Tour, par exemple, sont toujours disponibles, tandis que ces montres spéciales et d’autres bracelets semblent être en rupture de stock.

Un autre indicateur qu’Apple prépare la nouvelle Apple Watch Series 8 et l’Apple Watch SE de deuxième génération est le fait que l’offre concernant les deux produits diminue à l’approche de l’événement Apple.

L’Apple Watch Series 3 est déjà en rupture de stock dans plusieurs régions, alors que certains modèles sont actuellement indisponibles aux États-Unis, ce qui indique qu’Apple va finalement arrêter le produit plusieurs mois après avoir annoncé qu’il ne serait pas compatible avec les mises à jour de watchOS 9.

L’Apple Watch Pro est-elle responsable de la disparition d’Hermès Edition ?

Bien qu’il ne soit pas clair si les modèles et les groupes Apple Watch Hermès font leurs adieux, je ne pense pas que Apple Watch Pro soit à blâmer. Bien qu’elle coûte environ 900 dollars et qu’elle ait des bracelets spéciaux pour les sports extrêmes, Hermès n’a jamais proposé de version en titane de ses montres – qui est le matériau dont cette nouvelle montre sera probablement faite. En comparaison, l’entreprise a toujours préféré les modèles en acier inoxydable.

Bien qu’Hermès ait proposé une expérience Apple Watch très niche, Apple a peut-être décidé de prendre enfin l’autre direction et de se concentrer uniquement sur les habitudes de remise en forme au lieu de présenter la Watch comme un produit de luxe.

