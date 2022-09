L’écran OLED de l’iPad utiliserait la technologie à double couche, pour un affichage plus lumineux et une durée de vie plus longue

Nous avons déjà eu un rapport récent sur l’écran de l’iPad OLED spéculant sur le type d’affichage qu’Apple utilisera, et aujourd’hui nous en recevons un autre.

Celui-ci suggère que l’iPad OLED adoptera une nouvelle conception avancée à deux couches, et les fournisseurs d’écrans d’Apple, Samsung et LG, prévoient tous deux de produire les nouveaux panneaux…

Le voyage d’affichage de quatre générations d’Apple

Nous avons parlé l’année dernière de la feuille de route d’affichage d’Apple :

LCD IPS avec rétroéclairage conventionnel . Ceci est toujours utilisé dans les anciens Mac et les iPhone moins chers.

. Ceci est toujours utilisé dans les anciens Mac et les iPhone moins chers. Écran LCD IPS avec rétroéclairage miniLED . Apple est passé à cela pour les modèles d’iPad Pro et l’utilise maintenant dans le nouveau MacBook Pro. Il permet des noirs plus foncés et des blancs plus brillants, et fait une différence surprenante.

. Apple est passé à cela pour les modèles d’iPad Pro et l’utilise maintenant dans le nouveau MacBook Pro. Il permet des noirs plus foncés et des blancs plus brillants, et fait une différence surprenante. OLED . Apple l’a adopté pour la première fois dans l’Apple Watch avant de l’apporter à l’iPhone, en commençant par l’iPhone X. Apple ne l’a pas encore utilisé dans les iPad ou les MacBook, mais devrait le faire dans le courant de la période 2023-2026.

. Apple l’a adopté pour la première fois dans l’Apple Watch avant de l’apporter à l’iPhone, en commençant par l’iPhone X. Apple ne l’a pas encore utilisé dans les iPad ou les MacBook, mais devrait le faire dans le courant de la période 2023-2026. MicroLED. Malgré la similitude de nom avec miniLED, il s’agit d’une technologie complètement différente. Il s’agit en fait d’une version beaucoup plus sophistiquée d’OLED. Il est plus lumineux, plus économe en énergie et ne souffre pas de rodage. L’intérêt d’Apple pour la microLED remonte au moins à 2014, et bien qu’il y ait eu quelques signes de progrès, cette technologie est encore à un stade très précoce de développement. Comme pour OLED, il est probable qu’il viendra d’abord sur l’Apple Watch, puis sur l’iPhone, l’iPad et les Mac, dans cet ordre.

Nous sommes s’attend à ce qu’Apple lance au moins un nouveau modèle d’iPad cette année – probablement lors d’un événement en octobre – mais personne ne prédit maintenant que ceux-ci incluront un modèle OLED.

Rapport d’écran hybride antérieur

Un rapport sur la chaîne d’approvisionnement la semaine dernière indiquait qu’Apple devait utiliser un écran à film hybride verre-polyamide pour le premier iPad OLED.

Le film polyamide flexible offre la flexibilité nécessaire pour les petits cadres des modèles d’iPhone actuels, ainsi que d’autres avantages par rapport au verre. Il est plus facile à travailler, moins cher à produire et plus léger. Il risque une petite quantité de déformation, mais c’est trop petit pour être vu à l’œil nu.

Le problème survient lorsque vous l’adaptez aux panneaux plus grands utilisés sur les iPad. Ici, cette déformation peut devenir visible, Apple devrait donc opter pour un panneau hybride utilisant un mélange de substrats de verre et de film.

Écran iPad OLED double couche

Le rapport d’aujourd’hui, également de L’élec, indique que la société utilisera également une nouvelle technologie OLED avancée développée à la fois par Samsung et LG. Connu sous le nom de « OLED tandem à deux piles », il utilise deux couches de pixels au lieu d’une.

Apple devrait lancer son premier iPad OLED en 2024 avec un panneau OLED tandem à deux piles […] L’OLED à pile unique indique qu’il y a une couche d’émission rouge, verte et bleue, tandis que l’OLED à deux piles en tandem indique qu’il y a une couche supplémentaire supplémentaire. Le fait d’avoir deux couches d’émission RVB empilées en tandem augmente la luminosité de l’écran tout en prolongeant sa durée de vie, ce qui rend la technologie plus optimale pour les tablettes et les PC qui sont utilisés plus longtemps que les smartphones.

Cette technologie est compatible avec les panneaux hybrides.

Comme avec miniLED, la technologie viendra en premier sur les modèles iPad Pro.

Cependant, le nouvel iPad Pro de cette année devrait s’en tenir à l’écran LCD IPS avec rétroéclairage miniLED. Vous pouvez en savoir plus sur ce que nous attendons dans notre aperçu d’un événement Apple d’octobre.

