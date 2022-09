Un joueur Minecraft atteint la fin de la carte et révèle sa fin après 526 jours et 2 500 heures de jeu

Plus de dix ans après que tout a changé et après plus d’une décennie à supporter les streamers, Minecraft est toujours capable de nous surprendre. C’est incroyable. Le jeu de Mojang revient dans les gros titres de la semaine après qu’un utilisateur ait atteint la fin du monde. Ou en d’autres termes, quelqu’un a trouvé la véritable limite de la carte Minecraft.

L’auteur de l’exploit est Mystical Midget, un créateur de contenu qui marche en ligne droite depuis le 31 janvier 2021. et, oui, vous avez bien lu. A partir du 31 janvier… 21 2021 ! Et après 526 jours, 32 millions de blocs parcourus et 2 500 heures de jeu, le streamer a atteint le point où Minecraft plante et dit que ça suffit. Jusqu’à présent, nous avons vu un certain nombre de personnes atteindre les terres corrompues des Outlands, mais Mystical Midget est le premier à repousser les limites de la raison.

On a toujours dit que Minecraft était infini et que les dimensions du jeu ne dépendaient que de notre imagination et de notre créativité, mais il a été démontré que peu importe le nombre d’univers qu’il condense à l’intérieur, le jeu de Mojan n’est pas comme l’univers. Et bien qu’à la fin de la carte il n’y ait pas de chute d’eau dans l’obscurité profonde, la mort attend. Dans son jeu (heureusement enregistré) une chute d’images alerte le streamer, qui voit comment le sol devient immatériel, tombe dans le vide et finit par mourir sur décision des dieux.

Il y a un autre jeu Minecraft en route

11 ans après sa mise en vente, la marque est toujours aussi vivante que l’été dernier, et après Minecraft : Story Mode, Earth and Dungeons, Microsoft a annoncé Minecraft Legends, un nouveau jeu de stratégie basé sur la licence qui est prévu pour 2023 et ça rappelle nous de sagas comme Pikmin ou Mount and Blade.

Nous y commanderons des hordes de lianes, de villageois et d’autres créatures de l’univers Minecraft, et nous défendrons notre village avec eux (ou nous ouvrirons des portails vers d’autres mondes et conquérirons ceux des autres). Mojang est assisté dans le développement par Blackbird Interactive et les uns les autres, et comme le révèle sa première bande-annonce, ce sera la première fois qu’ils nous apporteront des guerres et des batailles massives à Minecraft.