Des robots ou des humains ? Le patron de Xbox Game Studios « rêve » d’utiliser l’IA pour tester des jeux

La division Xbox veut découvrir de nouveaux outils pour accélérer le processus de test de ses projets. C’est ce qu’affirme Matt Booty, leader des Xbox Game Studios, lors d’une conférence ouverte lors de la PAX West 2022. Dans ses déclarations, il fait valoir que la méthodologie actuelle ne leur permet pas d’atteindre la vitesse qu’ils souhaiteraient.

Un bot contre un humain : voici comment Matt Booty voit l’avenir

« Certains des processus que nous avons n’atteignent pas la même vitesse à laquelle nous créons notre contenu », révèle Booty. «L’un d’eux est en train de tester. L’une des grandes différences entre un jeu et un film est que si vous travaillez sur un film et que vous dites « hé, raccourcissons cette fin, éditons et supprimons une telle scène », généralement cela ne casse rien depuis le début de la film. Cependant, si vous avez un jeu prêt à être publié et qu’un concepteur arrive et dit « J’ai cette petite nouvelle fonctionnalité, je vais juste changer la couleur de cette chose », tout d’un coup ça souffle juste et maintenant les 10 premières minutes de jeu ne peuvent pas être jouées. »

halo-infini

Booty souligne que chaque fois qu’ils ajoutent quelque chose de nouveau, ils doivent tester l’ensemble du jeu encore et encore. La recherche de rationalisation des processus à l’aide de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique est quelque chose qui a déjà ému les ingénieurs de Microsoft. « Ce que je dis toujours aux gars de l’IA chaque fois que je les rencontre, c’est » aidez-moi à comprendre comment je peux utiliser un robot IA pour tester un jeu « . » Le réalisateur continue d’argumenter : « J’adorerais commencer 10 000 séjours d’un jeu dans le cloud, 10 000 copies du jeu en cours d’exécution, activer un robot IA pour passer toute la nuit à tester le jeu et avoir un rapport prêt le lendemain matin. Ce serait transformateur. »

Ce à quoi Booty aspire, c’est de réduire les coûts de maintien d’une équipe de contrôle de la qualité et tout ce que cela implique. Ces derniers mois, d’autres éditeurs ont été plongés dans la polémique sur cette question, comme c’est le cas avec Activision Blizzard, où cette année ils ont annoncé qu’ils allaient embaucher près de 1 100 personnes qui jusqu’à présent étaient restées dans des postes temporaires.

Source : VGC