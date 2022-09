Nous savons maintenant comment transformer le plastique PET en précieux diamants

Leur production ouvre la voie à une nouvelle forme de recyclage des plastiques et a même des implications pour comprendre les réactions qui se déroulent à l’intérieur des planètes glacées telles que Neptune et Uranus.

Qu’est-ce que les bouteilles en plastique et les planètes comme Neptune et Uranus ont en commun ? Probablement rien, si ce n’est des réactions qui se produisent à l’intérieur de ces géantes de glace, où les conditions sont extrêmes : les températures atteignent plusieurs milliers de degrés Celsius et la pression est des millions de fois supérieure à celle de l’atmosphère terrestre. Ces conditions ne peuvent être simulées que pendant de très courtes périodes de temps sur Terre, dans des laboratoires de pointe tels que le SLAC National Accelerator Laboratory en Californie : c’est là qu’une équipe internationale de chercheurs a utilisé le Linac Coherent Light Source (LCLS ), un laser puissant basé sur un accélérateur, pour confirmer leur thèse antérieure selon laquelle les diamants pleuvent littéralement à l’intérieur des planètes glacées. Et de constater qu’en frappant certains échantillons de plastique chauffés à 6 000 °C, certains de ces matériaux se sont comprimés, produisant de minuscules diamants, appelés nanodiamants. En particulier, au cours de la recherche, les chercheurs ont testé ce qui s’est passé en frappant du polyéthylène téréphtalate (PET), le plastique dont sont faites les bouteilles en plastique ordinaires, soulignant que l’équilibre entre le carbone, l’hydrogène et l’oxygène de ce matériau peut vraiment avoir beaucoup en commun avec l’intérieur des planètes gelées.

« L’oxygène a pour effet d’accélérer la séparation du carbone et de l’hydrogène et donc de favoriser la formation de nanodiamants. – a-t-il déclaré, illustrant les résultats publiés dans la revue Avance scientifique, Professeur Dominik Kraus, physicien du Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR) et chargé de cours à l’Université de Rostock, Allemagne -. Cela indique que les atomes de carbone peuvent se combiner plus facilement et former des diamants« .

Les découvertes des chercheurs soutiennent l’hypothèse selon laquelle les diamants pleuvent à l’intérieur des géants de glace. En plus d’établir une nouvelle méthode pour les produire également sur Terre, ouvrant la voie à de nouvelles formes de recyclage du plastique PET, qui pourraient par exemple être utilisés pour fabriquer les nanodiamants qui sont déjà utilisés dans les abrasifs et les agents polis, et qui pourraient à l’avenir nécessaire au fonctionnement des capteurs quantiques et des accélérateurs de réaction pour séparer le dioxyde de carbone.

« Jusqu’à présent, les diamants de ce type étaient principalement produits par des réactions explosives– a expliqué Kraus -. Avec l’aide de flashs laser, ils pourraient à la place être produits beaucoup plus propres à l’avenir« .

Selon les scientifiques, il est possible d’utiliser des lasers à haute performance qui émettent dix flashs par seconde sur un film PET, qui est touché par le faisceau à des intervalles d’un dixième de seconde. Les nanodiamants ainsi créés sortiraient du film et se retrouveraient dans un bac de collecte plein d’eau où ils seraient décélérés afin d’être filtrés et collectés efficacement, avec l’avantage essentiel, par rapport à une production avec des méthodes explosives, que « les nanodiamants peuvent être coupés à la taille en termes de taille ou même dopés avec d’autres atomes – a souligné Kraus -. Le laser à rayons X indique que nous disposons d’un instrument de laboratoire capable de contrôler avec précision la croissance des diamants« .

Concernant la compréhension des réactions qui se produisent à l’intérieur des planètes gelées, les chercheurs ont trouvé un indice supplémentaire : en combinaison avec des diamants, de l’eau pourrait également être produite, mais dans une variante inhabituelle. « De l’eau dite superionique pourrait se former – Kraus a précisé -. Les atomes d’oxygène forment un réseau cristallin dans lequel les noyaux d’hydrogène se déplacent librement« . Et parce que les noyaux sont chargés électriquement, l’eau superionique peut conduire le courant électrique et ainsi aider à créer le champ magnétique des géantes de glace.

Dans leurs expériences, l’équipe n’a pas encore été en mesure de prouver sans équivoque l’existence d’eau superionique dans le mélange avec des diamants. Cependant, ces recherches devraient débuter étroitement, en collaboration avec l’université de Rostock, à l’European XFEL de Hambourg, le laser à rayons X le plus puissant au monde.