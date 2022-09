Les tweets avec des modifications sont maintenant disponibles dans la nature, voici comment vous pouvez obtenir la fonctionnalité

Le jour du poisson d’avril, Twitter a annoncé qu’il développait le bouton d’édition tant attendu. Maintenant, la société a commencé à déployer cette fonctionnalité pour que le public puisse l’essayer. Voici comment cela va fonctionner.

La compte Twitter officiel posté ce matin :

Si vous voyez un Tweet modifié, c’est parce que nous testons le bouton de modification ça se passe et tout ira bien

Twitter partagé avec Netcost-security.fr plus d’informations sur le fonctionnement de l’édition d’un tweet. À l’heure actuelle, la société teste cette fonctionnalité avec un petit groupe pour aider la plate-forme à identifier et à résoudre les problèmes potentiels avant la sortie générale.

Comme il s’agit de notre fonctionnalité la plus demandée, nous voulons nous assurer que nous l’obtenons correctement. À partir des tests, nous espérons comprendre rapidement comment cette nouvelle fonctionnalité est utilisée et son impact sur la façon dont les gens lisent et écrivent les Tweets.

Dans ce test, les tweets pourront être édités plusieurs fois dans les 30 minutes suivant leur publication. Les tweets modifiés apparaîtront avec une icône, un horodatage et une étiquette – comme vous pouvez le voir dans notre image en vedette. Comme indiqué précédemment par Jane Manchun Wong, les utilisateurs peuvent appuyer sur l’étiquette pour voir l’historique de modification de la publication, qui apportera des versions antérieures du tweet pour le contexte.

Avec le bouton d’édition, Twitter espère rendre « le tweet plus facile et plus accessible, en donnant aux gens plus de choix et de contrôle sur la façon dont ils s’expriment et comment ils contribuent aux nombreuses conversations qui se déroulent sur la plate-forme ».

La version finale sera déployée auprès des abonnés Twitter Blue dans les semaines à venir. Tu peux en savoir plus ici.

Êtes-vous impatient d’utiliser cette fonctionnalité ? Partagez vos pensées sur nos réseaux sociaux.

