Les nouvelles règles d’exportation américaines interdisent à Nvidia et AMD de vendre des accélérateurs haut de gamme à la Chine et à la Russie

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Les responsables américains ont demandé à Nvidia et AMD de cesser de vendre leurs GPU hautes performances axés sur l’IA à la Chine et à la Russie sans licence. Dans le cas de l’équipe verte, cela devrait avoir un impact sur le résultat net de l’entreprise jusqu’à 400 millions de dollars. Cela pourrait également empêcher Nvidia de terminer le développement de ses produits Hopper H100 dans les délais et de prendre en charge les clients GPU A100 existants.

« Le gouvernement américain a imposé une nouvelle exigence de licence, avec effet immédiat, pour toute exportation future vers la Chine (y compris Hong Kong) et la Russie des circuits intégrés A100 et H100 à venir de la société », a déclaré Nvidia dans un dossier auprès de la SEC.

La restriction est conçue pour empêcher que le hardware haut de gamme des entreprises américaines soit utilisé ou détourné vers des utilisateurs militaires en Chine ou en Russie, bien que Nvidia souligne qu’elle ne vend pas de produits en Russie.

Nvidia doit maintenant demander une licence si elle souhaite vendre tout circuit intégré actuel ou futur atteignant à la fois des performances de pointe et des performances d’E/S puce à puce égales à l’A100, ainsi que des systèmes qui incluent ces circuits, à la Chine ou à la Russie. .

Nvidia affirme que cette exigence pourrait entraver son développement de l’accélérateur de serveur H100 et sa capacité à prendre en charge les clients A100 existants. Elle devra peut-être également déplacer certaines opérations hors de Chine. De plus, les prévisions de Nvidia pour le troisième trimestre 2022, qui incluent 400 millions de dollars de ventes en Chine, peuvent désormais être inexactes.

Nvidia parle maintenant à ses clients chinois du centre de données alors qu’elle cherche à échanger les achats prévus ou futurs avec ceux qui ne sont pas soumis à la nouvelle exigence de licence, comme ses produits A30 moins puissants. Dans les cas où un remplacement ne suffira pas, Nvidia peut demander une licence à l’USG, bien qu’elle ne puisse pas garantir que le gouvernement accordera cette demande.

AMD a déclaré que l’exigence de licence couvrirait les ventes de son accélérateur MI250 AI en Chine, mais pense que son accélérateur MI100 ne sera pas affecté. La société a déclaré que les nouvelles règles n’auraient pas d’impact significatif sur ses activités.

Les nouvelles restrictions marquent la dernière initiative des États-Unis pour paralyser les ambitions de la Chine en matière de puces. Le mois dernier, le département américain du Commerce a annoncé de nouveaux contrôles à l’exportation sur les technologies jugées essentielles à la sécurité nationale des États-Unis. Les règles comprenaient des contrôles d’exportation plus stricts pour l’oxyde de gallium et le diamant, deux substrats de semi-conducteurs à bande interdite ultra large.

Il y avait également de nouvelles restrictions sur les équipements de fabrication de puces vendus aux fonderies chinoises, l’administration Biden disant à tous les fournisseurs basés aux États-Unis de ne pas fournir d’équipements pour les nœuds de processus 14 nm et plus récents aux usines opérant en Chine en raison de problèmes de sécurité nationale.

L’USG ne se contente pas d’introduire de nouvelles règles d’exportation pour les entreprises américaines. Il a également fait pression sur la société néerlandaise ASML, le plus grand fournisseur mondial de machines de lithographie utilisées dans le processus de fabrication de puces, pour qu’elle cesse de vendre ses anciens outils de lithographie aux ultraviolets profonds (DUV) aux clients chinois. La vente de ses équipements de lithographie aux ultraviolets extrêmes (EUV) les plus avancés aux clients chinois est déjà interdite.