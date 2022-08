Rumeur: l’iPhone 14 comportera un accessoire de batterie MagSafe « exclusif », de couleur violette, plus

Bien que nous en sachions déjà beaucoup sur l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Pro, de nouveaux détails apparaissent à l’approche de l’événement d’Apple du 7 septembre. Selon un nouveau message sur Naver, citant une source de développement, nous pouvons nous attendre à des modifications des options de couleur, à aucune mise à niveau du stockage de base, à des améliorations MagSafe, etc.

Tout d’abord, la source affirme que l’iPhone 14 sera disponible dans les couleurs suivantes : vert, violet, bleu, noir, blanc et rouge. Pour le contexte, l’iPhone 13 est disponible en rouge, starlight, minuit, bleu et rose.

Cette fuite ne fait probablement pas référence avec précision aux noms des couleurs. Par exemple, « noir » correspond probablement à minuit et « blanc » fait probablement référence à la lumière des étoiles. Dans cet esprit, il semble que le seul changement pour l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Max sera l’ajout de la nouvelle couleur violette. Il pourrait cependant y avoir quelques ajustements aux nuances de chaque couleur.

Pour l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max, la source indique que nous pouvons nous attendre aux mêmes options de couleur graphite, argent et or que l’iPhone 13 Pro. Il y aurait aussi une option verte, peut-être similaire au vert alpin existant, et une nouvelle option violette.

L’iPhone 14 n’offrira aucune amélioration notable de la durabilité, indique le rapport. Apple a testé une version de l’iPhone 14 en titane, mais celle-ci a été « abandonnée en raison de problèmes de coût et de processus de fabrication ». L’écran de l’iPhone 14 utilisera également le même revêtement Gorilla Glass que l’iPhone 13, sans aucune amélioration de la durabilité de l’écran ou de la résistance aux rayures.

En ce qui concerne les modifications apportées à MagSafe, la source indique que nous pouvons nous attendre à ce qu’Apple rende à nouveau les aimants à l’arrière de votre iPhone plus forts qu’auparavant. Cela améliorera l’expérience avec des accessoires tels que le portefeuille MagSafe et la batterie MagSafe.

En parlant de cette batterie MagSafe, Apple prévoit également un nouvel accessoire de batterie MagSafe qui sera «exclusif» à l’iPhone 14 et à l’iPhone 14 Pro; plus de détails à ce sujet ne sont pas clairs pour le moment. Le rapport corrobore également que les vitesses de charge filaire passeront à 30 W, alors qu’aucune mise à niveau n’est prévue pour les vitesses de charge sans fil.

En termes de stockage, l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Pro démarreront toujours avec 128 Go de stockage selon cette fuite. Il a été brièvement signalé qu’Apple augmenterait les capacités de stockage pour aider à compenser une augmentation des prix, mais cela ne semble pas être le cas.

A16 détails

Le rapport poursuit également en indiquant que les tests initiaux de la puce A16 à l’intérieur de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max ont indiqué une amélioration des performances de « seulement quelques pour cent » par rapport à la puce A15.

Depuis lors, cependant, Apple aurait travaillé pour améliorer la gestion thermique de la puce A16 afin d’augmenter encore les performances. Cela indique finalement que le changement réel dans le monde réel pourrait être plus notable pour l’A16 que prévu initialement.

L’iPhone 14 et l’iPhone 14 Max utiliseront la même puce A15 que l’iPhone 13, comme indiqué précédemment par Netcost-security.fr.

