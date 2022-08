Avez-vous un téléviseur intelligent Samsung ? Profitez de 3 mois gratuits d’Apple TV+

Si vous avez un téléviseur intelligent Samsung, ce que nous allons vous dire ensuite peut vous intéresser. La société Cupertino a entamé une nouvelle collaboration avec Samsung, et les utilisateurs qui répondent à une série d’exigences seront éligibles pour un abonnement au service de streaming d’Apple pendant 90 jours sans frais. Si vous vouliez essayer cette plateforme depuis un certain temps pour voir certains de ses contenus exclusifs, ne manquez pas cette opportunité.

Samsung et Apple vous offrent Apple TV+ pendant 3 mois

Si vous avez un nouveau téléviseur intelligent Samsung ou si vous avez acheté votre téléviseur à partir de l’année 2018, vous avez de la chance. Apple et Samsung ont conclu une nouvelle collaboration pour apporter le service de films, documentaires et séries à tous les clients de la société coréenne.

Si vous n’avez jamais essayé Apple TV +, cela peut être votre grande opportunité. La seule exigence à remplir est d’avoir un Samsung Smart TV qui a été produit entre 2018 et 2022. La Deadline pour réclamer cette promotion commence aujourd’hui et se termine le 28 novembre 2022.

Comment réclamer l’essai gratuit d’Apple TV+ sur votre téléviseur Samsung

Comment obtenez-vous la promotion? Eh bien, la première chose que vous devez faire est d’accéder à l’App Store sur votre téléviseur Samsung et de télécharger l’application Apple TV+. Ensuite, ouvrez simplement l’application et suivez les étapes pour lier votre identifiant Apple. Si c’est la première fois que vous lancez Apple TV+ avec cet identifiant Apple, vous pourrez bénéficier de l’essai gratuit.

Si par hasard cet ID ne peut pas s’appliquer à la promotion, il est recommandé de créer un nouveau compte Apple pour profiter de cet essai de 90 jours. Parfois, lors de l’achat d’un ordinateur ou d’un mobile Apple, ils nous donnent accès au service pendant un mois. Si vous avez suivi les étapes et que le système ne vous permet pas de valider le test, c’est probablement à cause de cela.

Vous pouvez utiliser l’offre une fois pour chaque téléviseur éligible que vous possédez. Pour en profiter, vous devrez entrer vos informations de paiement. Par conséquent, si vous ne souhaitez pas qu’il se renouvelle automatiquement à la fin de la période, n’oubliez pas d’annuler l’essai lorsque vous le jugez approprié.

Que peut-on voir sur Apple TV+ ?

Apple TV+ est l’une des plateformes les plus inconnues aujourd’hui, mais cela ne veut pas dire qu’elle est moins importante. Son catalogue regorge de titres entièrement originaux qui ne sont que sur ce service.

Bien qu’il ait commencé sa marche fin 2019, les œuvres publiées sur Apple TV + ont déjà eu 1 115 nominations aux prix et ont reçu un total de 250 récompenses.

Comme on dit, Apple TV + a un catalogue qui en vaut la peine. Si vous pouvez profiter de cette promotion, vous pourrez profiter de tubes comme Ted Lasso, l’une des premières séries devenues populaires sur la plateforme. Et, si vous êtes plus dans la science-fiction, Severance est un autre à ne pas manquer. C’est actuellement la première qui a fait le plus parler sur la plateforme Apple, encore plus que Fundación, une autre série télévisée que vous pourrez regarder depuis votre Samsung Smart TV dans les mois à venir.