Dead Island 2 : date de sortie, bande-annonce, gameplay, configuration système requise et plus

La Gamescom 2022 a vu la révélation d’un bon nombre de jeux qui sortiront plus tard cette année jusqu’en 2023. L’un des jeux les plus attendus à annoncer lors de l’événement doit être Dead Island 2. C’est un jeu que les joueurs ont attendu depuis longtemps, simplement parce que ce serait une suite du jeu original Dead Island. Avec tout ce qui a été révélé sur le jeu, voici la date de sortie, la bande-annonce, le gameplay et d’autres détails de Dead Island 2.

Le jeu original Dead Island est sorti en 2011. Étant donné que le premier jeu lui-même a été retardé pendant un certain temps, la suite du jeu Dead Island 2 a été retardée pendant un bon nombre d’années. Maintenant que l’attente touche à sa fin, voici tout ce que vous devez savoir sur Dead Island 2.

Date de sortie de Dead Island 2

Dead Island 2 a été initialement annoncé en 2014. Cependant, avec un certain nombre de studios changés à plusieurs reprises pour le projet, le jeu a continué à être retardé. Enfin, après un bon nombre d’années, les développeurs du jeu ont enfin révélé la date de sortie de Dead Island 2 à la Gamescom 2022. Le jeu devrait maintenant sortir le 3 février 2022.

Développeurs et éditeur de Dead Island 2

Dead Island 2 est développé par Deep Silver Dambuster Studios. Argent profond est l’éditeur du jeu. Les mêmes éditeurs pour des jeux tels que Saints Row 2022, Beyond Contact, God Will Fall, Metro Exodus et Dakar 18 – pour n’en nommer que quelques-uns.

Bande-annonce de Dead Island 2

La première bande-annonce originale de Dead Island 2 a été publiée pour la première fois lors de l’événement E3 qui s’est tenu en 2014. La bande-annonce de 2014 montre comment les zombies semblent attaquer les gens et montre également comment certaines personnes se transforment en zombies causant beaucoup de destruction. Avec la bande-annonce de la Gamescom 2022, nous voyons la même bande-annonce énergique et pleine d’action. Il s’agit de survivre avec toutes les fournitures que vous avez avec vous et de vous protéger des différents zombies en utilisant différentes armes et armes à feu. Regarder le Bande-annonce 2014 par ici et le Bande-annonce de la Gamescom 2022 par ici.

Gameplay de Dead Island 2

Nous avons enfin séquences de gameplay pour Dead Island 2. Puisqu’il s’agit d’un jeu d’action et d’horreur qui peut être joué en solo ou en multijoueur avec vos amis, vous et trois autres personnes faites équipe et explorez Los Angeles. Mais, la zone est infestée de divers types de zombies qui sont là pour vous attaquer et dépasser la population humaine.

Il y a un bon nombre de personnages parmi lesquels vous pourrez choisir, ainsi qu’un certain nombre de quêtes à accomplir. Les développeurs disent également que le facteur de rejouabilité du jeu est élevé, vous pourrez donc toujours vous amuser à frapper des zombies avec vos amis tout le temps. Les informations sur ce à quoi vous pouvez vous attendre dans le monde du jeu, ainsi que sur les héros et les méchants du jeu, n’ont pas encore été publiées. Nous espérons que ces détails seront révélés car il ne reste que quelques mois avant la sortie du jeu.

Commande vocale Dead Island 2

Dead Island 2 sera le premier jeu à proposer le contrôle vocal du jeu d’Alexa. Alors, de quoi parle cette fonctionnalité ? Eh bien, le jeu a des conversations vocales dans le jeu. Mais maintenant, lorsque vous utilisez certaines commandes vocales, vous pourrez interagir avec les PNJ dans le jeu. Et dans Dead Island 2, cela indiquerait que vous pourriez taquiner et narguer tous les zombies du jeu. Cette nouvelle fonctionnalité fait ses débuts dans Dead Island 2 et nous devrions nous attendre à ce que la fonctionnalité soit également disponible dans de nombreux autres jeux.

Plates-formes prises en charge par Dead Island 2

Le jeu sera disponible sur consoles et PC. Que vous ayez une Xbox Series X|S ou même la Xbox One, vous pourrez jouer au jeu. Les joueurs PlayStation 4 et PlayStation 5 pourront également profiter de ce jeu. Les joueurs sur PC pourront acheter et jouer au jeu via le Magasin de jeux épiques. Il n’y a aucune information quant à savoir s’il sera disponible sur Steam ultérieurement. Si vous achetez les éditions Deluxe et Gold du jeu, vous pourrez jouer à plusieurs générations.

Dead Island 2 éditions du jeu

Dead Island 2 est disponible dans un certain nombre d’éditions de jeu, que vous achetiez des copies numériques ou physiques du jeu. Voici les différentes éditions du jeu disponibles lorsque vous achetez une copie numérique du jeu.

Dead Island 2 Édition Standard

L’édition standard du jeu comprend le jeu de base ainsi que le pack Memories of Banoi qui est un bonus de précommande.

Dead Island 2 édition de luxe

Cette édition du jeu prend en charge toutes les générations avec le jeu de base. Vous obtenez également le pack de précommande Memories of Banoi. De plus, vous obtiendrez également le pack Golden Weapons et deux packs de personnages qui sont du contenu bonus pour l’édition Deluxe.

Dead Island 2 Édition Or

Avec l’édition Gold du jeu, vous obtenez tout ce que l’édition Deluxe a, y compris le pack Pulp Weapons et un pass d’extension pour le jeu.

Dead Island 2 Day One Edition

L’édition Day One du jeu est exclusive aux consoles de jeu. Gardez à l’esprit qu’il s’agit d’une copie physique du jeu. Le jeu est similaire à la copie numérique standard du jeu et vous obtenez le même pack bonus de précommande.

Dead Island 2 Pulp Edition

L’édition Pulp du jeu est une copie physique qui vous donne le jeu de base ainsi que le pack Memories of Banoi en précommande ainsi que le pack Pulp Weapons.

Dead Island 2 Édition Hell-A

Voici la meilleure édition du jeu. Eh bien, vous obtenez tout de l’édition Gold du jeu avec un Steelbook et un bon nombre d’objets physiques. Ce sera l’édition que vous souhaitez conserver si vous êtes un grand fan absolu du jeu.

Configuration système requise pour Dead Island 2

Bien qu’il soit formidable de voir le jeu disponible en précommande et en préachat, la configuration système requise est la plus importante car il est logique de voir si le jeu fonctionnera parfaitement sur votre PC ou non. Eh bien, la mauvaise nouvelle est que la configuration système requise n’a pas encore été révélée au public. Nous espérons que la configuration système requise pour le jeu sera publiée dans les prochains mois de l’année.

Dernières pensées

Maintenant que vous savez tout sur le jeu, qu’en pensez-vous ? Est-ce le jeu qui vous passionne ou prévoyez-vous d’attendre et de voir ce que d’autres personnes dans le monde ont à dire sur le jeu ? Quoi qu’il en soit, il s’agit d’un excellent jeu et nous espérons voir plus de détails sur les personnages et la configuration requise révélés au public plus tôt que prévu.

