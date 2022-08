Fuites de l’iPhone 14 : ces nouvelles fonctionnalités sommaires se produiront-elles réellement ?

L’iPhone 14 et l’iPhone 14 Pro arrivent la semaine prochaine lors de l’événement « Far out » d’Apple le 7 septembre. Il y a une poignée de nouvelles fonctionnalités qui sont presque confirmées, mais il y a quelques rumeurs dont nous ne sommes pas tout à fait sûrs environ encore.

Rendez-vous ci-dessous pour récapituler quelques rumeurs sommaires concernant l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Pro…

Connectivité Lightning plus rapide

Alors que l’iPhone 15 à venir l’année prochaine devrait passer à l’USB-C, l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Pro resteront avec Lightning pendant un an de plus. Mais cela étant dit, il y a des rumeurs selon lesquelles la connectivité Lightning sur l’iPhone 14 obtiendra au moins une augmentation des vitesses de transfert de données cette année.

Une rumeur qui a fait surface pour la première fois en avril prétend que l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max seront dotés d’un connecteur Lightning amélioré prenant en charge les vitesses USB 3.0. Le connecteur Lightning actuel utilisé sur l’iPhone est toujours basé sur la technologie USB 2.0, qui est super ancienne et ne peut transférer des données qu’à 480 Mbps. À titre de comparaison, l’USB 3.0 offre des vitesses allant jusqu’à 5 Gbit/s.

Cette rumeur n’a pas été corroborée par des sources fiables telles que Ming-Chi Actu ou Bloomberg, il n’est donc pas clair s’il finira par se concrétiser. Mais cela étant dit, des vitesses de transfert de données plus rapides sont certainement nécessaires, surtout si l’iPhone 14 Pro ajoute vraiment la prise en charge de l’enregistrement vidéo 8K.

Meilleure autonomie de la batterie

Apple n’a pas amélioré considérablement la durée de vie de la batterie de l’iPhone depuis plusieurs années. En fait, la durée de vie de la batterie a même reculé dans certains cas. Cette année, une rumeur dit que l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Pro pourraient tous deux être équipés de batteries plus grandes. Il manque notamment à la liste l’iPhone 14 Pro Max.

Selon le rapport, l’iPhone 14 pourrait disposer d’une batterie de 3 279 mAh par rapport à la batterie de 3 227 mAh de l’iPhone 13. L’iPhone 14 Pro pourrait utiliser une batterie de 3 200 mAh, une augmentation par rapport à la batterie de 3 095 mAh à l’intérieur de l’iPhone 13 Pro.

Pendant ce temps, l’iPhone 14 Pro Max pourrait comporter une batterie légèrement plus petite si l’on en croit cette rumeur. L’iPhone 13 Pro Max dispose d’une batterie de 4 352 mAh, mais l’iPhone 14 Pro Max pourrait être équipé d’une batterie de 4 323 mAh à la place. C’est un petit changement, mais qui mérite d’être surveillé si l’iPhone 14 Pro Max est également doté de fonctionnalités plus gourmandes en batterie.

Des vitesses de charge plus rapides

Une autre mise à niveau de la gamme iPhone 14 pourrait être ses vitesses de charge. Actuellement, l’iPhone 13 Pro est capable de charger à un maximum de 23 W lorsqu’il est connecté à un adaptateur secteur de 30 W, tandis que l’iPhone 13 Pro Max peut atteindre des vitesses de 27 W.

La rumeur veut que cette année, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max pourront se recharger à des vitesses maximales de 30 W pour la première fois. Cela a été rapporté par deux sources distinctes jusqu’à présent, mais il n’est finalement pas clair si c’est quelque chose qu’Apple pourra réaliser sans passer à l’USB-C.

Recharge sans fil inversée

Enfin et surtout, la rumeur de recharge sans fil inversée circule toujours. La charge sans fil inversée était une fonctionnalité dont on avait parlé pour la première fois pour l’iPhone 11. Au fil des ans, les démontages et les dépôts de la FCC ont également suggéré que le matériel était inclus dans l’iPhone 11, l’iPhone 12 et l’iPhone 13.

Actuellement, l’iPhone 12 et l’iPhone 13 sont en fait capables d’une mise en œuvre très limitée de la recharge sans fil inversée avec l’accessoire MagSafe Battery Pack. Si vous avez une batterie MagSafe connectée à votre iPhone et que vous connectez votre iPhone à Lightning pour le recharger, votre batterie MagSafe sera également chargée.

Dans ce cas, l’alimentation passe de votre chargeur Lightning à votre iPhone, puis à la batterie MagSafe. La batterie MagSafe est chargée en étant connectée à l’arrière de votre iPhone et en utilisant la charge sans fil Qi.

Dans l’état actuel des choses, il s’agit de la seule implémentation de la recharge sans fil inversée. Il y a eu des spéculations selon lesquelles Apple pourrait étendre cette fonctionnalité pour vous permettre de charger des choses comme les AirPod en les plaçant à l’arrière de votre iPhone, mais cela ne s’est pas encore produit. De plus, il a également été signalé que la prochaine refonte de l’iPad Pro pourrait également ajouter la prise en charge de la recharge sans fil inversée.

Informations sur la sortie de l’iPhone 14

Nous nous attendons à ce que d’autres rumeurs fragmentaires de dernière minute sur l’iPhone 14 émergent au cours de la semaine prochaine. Apple annoncera officiellement l’appareil lors de son événement spécial « Far out » le 7 septembre. Nous prévoyons ensuite que les précommandes commenceront le 9 septembre, suivies d’une disponibilité le 16 septembre.

Avez-vous des prédictions audacieuses pour l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Pro ? Y a-t-il des rumeurs sommaires que vous espérez réellement matérialiser? Faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

