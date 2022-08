Obtenez le roguelite Lovecraft’s Untold Stories gratuitement pendant une durée limitée: comment télécharger

Si vous souhaitez ajouter à votre bibliothèque numérique PC le jeu vidéo Lovecraft’s Untold Stories, un roguelite d’action avec des éléments RPG de LLC Blini Games et Fulqrum Publishing, vous avez une opportunité dans les prochaines heures. Et c’est que ses créateurs offrent leur titre entièrement gratuitement via GOG pour célébrer le lancement de sa suite dans quelques jours seulement. Bien sûr, vous devez vous dépêcher car la promotion expirera dans moins de deux jours au moment de la rédaction de cette news.

Ajoutez ce RPG d’action roguelite à votre collection

Ainsi, pour ajouter Lovecraft’s Untold Stories à votre collection numérique de jeux vidéo pour PC, il vous suffit d’accéder à la page du jeu sur la plateforme GOG avec votre compte utilisateur actif et de cliquer sur le bouton vert Go ti giveaway. Après quelques instants, le titre fera partie de votre profil, vous pourrez donc l’installer et le désinstaller autant de fois que vous le souhaitez, sans craindre de perdre votre licence.

« Lovecraft’s Untold Stories est un roguelite d’action avec des éléments RPG. Explorez des niveaux générés aléatoirement inspirés du travail de Lovecraft, combattez des monstres du Mythe, améliorez votre équipement, résolvez des énigmes et recherchez des indices et des connaissances pour vaincre les Anciens », nous racontent ses créateurs. Ne manquez pas notre analyse des histoires inédites de Lovecraft via le lien suivant.

Si vous souhaitez profiter de plus de titres gratuits, 2K a récemment annoncé que nous pourrons ajouter le jeu vidéo original Mafia à notre compte Steam, un véritable classique qui sera disponible entièrement gratuitement du 1er au 5 septembre. Et comment pourrait-il en être autrement, à partir de ce moment, cette aventure d’action de gangster classique fera partie de votre bibliothèque sur la plate-forme Valve.

Source | G.O.G.