Elon Musk dit que le monde a besoin de plus de pétrole, de gaz et de bébés

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Il est difficile d’imaginer Elon Musk, l’homme derrière le géant des véhicules électriques Tesla, appelant le monde à trouver plus de pétrole et de gaz, mais il pense que de telles choses sont nécessaires à la survie et à la transition vers les énergies renouvelables. La personne la plus riche du monde a également révélé son espoir que la technologie de conduite autonome de Tesla soit prête et diffusée à grande échelle d’ici la fin de l’année, et il a émis un avertissement concernant la baisse des taux de natalité, un sujet qui passionne Musk.

Musk a fait ses commentaires lors d’une conférence sur l’énergie en Norvège, où il a déclaré que son attention était actuellement concentrée sur son vaisseau spatial SpaceX et ses véhicules Tesla autonomes.

« Les deux technologies sur lesquelles je me concentre, essayant idéalement de se terminer avant la fin de l’année, mettent notre vaisseau en orbite […] et ensuite avoir des voitures Tesla pour pouvoir faire de l’auto-conduite », a-t-il déclaré via Reuters.

Musk a également parlé des combustibles fossiles, insistant sur le fait qu’il n’était pas quelqu’un qui les diabolise. L’Europe connaît des prix record de l’énergie alors que la Russie réduit ses livraisons de gaz au continent. « En réalité, je pense que nous devons utiliser le pétrole et le gaz à court terme, car sinon la civilisation s’effondrera », a-t-il déclaré, ajoutant que « nous devons avoir une voie claire vers un avenir énergétique durable ».

La technologie de conduite autonome de Tesla était un autre sujet visité par Musk. Le PDG se concentre sur la vente de voitures Tesla entièrement autonomes d’ici la fin de l’année avec une large diffusion aux États-Unis et en Europe, à condition que la technologie reçoive l’approbation réglementaire. Les commentaires interviennent après que Musk a déclaré ce mois-ci que le prix du logiciel bêta FSD de Tesla augmenterait pour la deuxième fois cette année à 15 000 $ en Amérique du Nord.

Une personne qui n’est pas fan de FSD est Dan O’Dowd, fondateur du projet Dawn et PDG de Green Hills Software. Il est à l’origine d’une publicité virale montrant les véhicules roulant sur des mannequins de la taille d’un enfant en mode FSD. Cela a abouti à une lettre de cessation et d’abstention de Tesla, à laquelle O’Dowd a répondu en qualifiant Musk de « crybaby ».

En plus du pétrole et du gaz, Musk pense que le monde a besoin de plus de bébés. Il a averti que les faibles taux de natalité sont un danger pour la civilisation et que c’est « l’un de mes préférés […] choses dont il faut s’inquiéter. »

(Et je pense que le réchauffement climatique est un risque majeur) – Elon Musk (@elonmusk) 26 août 2022

« Ils disent que la civilisation pourrait mourir avec un bang ou avec un gémissement », a ajouté Musk. « Si nous n’avons pas assez d’enfants, nous mourrons avec un gémissement dans les couches pour adultes. Et ce sera déprimant. »

Je veux dire, je fais ma part haha – Elon Musk (@elonmusk) 14 juin 2022

Musk a neuf enfants, dont des jumeaux qu’il a secrètement engendrés avec un cadre supérieur de sa startup d’IA Neuralink l’année dernière. Le milliardaire a précédemment déclaré qu’il « fait ma part » dans l’augmentation de la population mondiale.