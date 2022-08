Interdit de parler de GTA 6 : Rockstar en a marre que vous demandiez

Nous n’allons pas nier que nous attendons avec impatience les premiers détails officiels du prochain opus de la saga Grand Theft Auto, mais vu la lenteur des choses chez Rockstar, mieux vaut s’armer de patience. Même ainsi, de nombreux utilisateurs ne dorment pas à cause de cela et posent des questions sur le jeu avec insistance, alors Rockstar a décidé de les arrêter.

Ne demandez rien sur GTA 6

La chaîne officielle Twitch de Rockstar ne diffuse plus en direct depuis longtemps, mais cela n’empêche pas de nombreux utilisateurs de s’arrêter sur le chat pour parler de GTA et de tout son univers. Et bien sûr, des questions sur le prochain jeu de la firme apparaissent évidemment dans les conversations, ce que la société semble en avoir marre de voir en permanence.

C’est peut-être la raison pour laquelle les modérateurs du chat ont décidé d’inclure une série de mots interdits afin qu’aucun utilisateur ne puisse les nommer dans la salle. Les mots en question sont GTA 6 et GTA VI, donc les phrases classiques de « quand allez-vous sortir GTA 6 » ou « je veux GTA 6 MAINTENANT » n’apparaîtront à aucun moment dans la conversation. C’est exactement ce qu’un utilisateur de Reddit a averti, qui a vu comment, dans les forums gtaforums, quelqu’un a partagé une capture d’écran avec le mot interdit.

Au lieu de cela, un message automatique avec le message « Votre message n’a pas été publié car il ne respecte pas les paramètres de modération de la chaîne » apparaîtra après votre tentative de publication, vous empêchant d’écrire quoi que ce soit lié au jeu. Bien sûr, « Grand Thef Auto 6 » ou « GTA V+1 » fonctionnent parfaitement, il y a donc moyen d’en parler.

Censure ou simple modération ?

Certains utilisateurs ont été offensés par un tel ajustement du chat, mais la vérité est que Rockstar est parfaitement en droit d’appliquer ces règles. A la base parce que la communauté est assez concentrée sur le sujet, et si pour le moment il n’y a absolument rien à partager à ce sujet, pourquoi en demander autant ?

Cette mesure a déjà été appliquée précédemment sur la chaîne YouTube, où ils ont également annulé le mot pour qu’ils arrêtent de poser des questions à ce sujet. Nous savons déjà comment certaines communautés de joueurs le dépensent, donc les choses peuvent devenir assez intenses si elles s’étendent. Mieux vaut compter pour les sains et prévenir quand ça touche.

Mais alors, quand sort GTA 6 ?

Si à ce stade vous vous posez encore la question à un million de dollars, c’est que vous n’avez rien compris. Rockstar a déjà dit qu’il travaillait officiellement sur le jeu, mais à partir de là jusqu’à ce qu’ils disent autre chose, il reste encore un long chemin à parcourir. Ce qu’ils veulent que vous fassiez, c’est continuer à profiter de GTA Online (et dépenser de l’argent dans son monde virtuel), ou la version remasterisée de GTA V pour PS5 et Xbox Series X, et ainsi oublier ce jeu que vous voulez tant pendant un moment. dont nous ne voulons plus citer le nom.