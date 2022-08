Apple demande les marques « Reality One », « Reality Pro » avant le lancement du casque AR

Apple a entamé le processus de demande de marque pour une variété de noms de « réalité », alors qu’elle se prépare à présenter son premier casque de réalité augmentée. Bloomberg rapporte que des entreprises liées à Apple ont demandé des noms tels que « Reality One », « Reality Pro » et « Reality Processor ».

Ne vous attendez pas à ce que le casque apparaisse dans le cadre de l’événement iPhone 4 le 7 septembre. Les dernières rumeurs font généralement état d’un lancement produit du casque début 2023.

L’intérêt d’Apple pour la marque « Reality » est connu depuis 2017, lorsque Bloomberg a signalé pour la première fois qu’Apple travaillait sur « rOS » ou realityOS. En 2019, Apple a publié un framework de développement nommé « RealityKit », pour aider à créer des expériences de réalité augmentée.

Bien sûr, rien ne garantit qu’Apple utilise l’une des marques proposées, comme les noms Reality One ou Reality Pro. Pour commencer, ils n’ont pas encore été accordés. Cependant, vous pouvez voir la logique. Le casque AR serait le premier produit d’Apple dans l’espace, d’où Reality One.

Reality Pro est également viable, car on dit que le casque de première génération est un appareil haut de gamme – presque comme une démo technologique plus qu’un produit de consommation de masse – avec un prix élevé d’environ 2 000 $, sinon plus. Le casque devrait comporter deux écrans à très haute résolution, un pour chaque œil, et une multitude de caméras et de capteurs.

Le processeur de réalité ferait naturellement référence au silicium Apple personnalisé conçu pour l’appareil. La puce devrait être similaire à la puce M2 vue dans le MacBook Air 2022. L’information a déclaré que le casque de première génération comporterait également un coprocesseur spécial pour gérer le pipeline d’imagerie.

Le premier événement médiatique d’Apple de l’automne aura lieu le 7 septembre, où il annoncera son premier lot de nouveaux produits pour la saison des fêtes. Le casque ne devrait pas faire son apparition, bien que tout soit possible car Apple prévisualisera inévitablement le casque des mois avant sa sortie effective. Ce que nous nous attendons à voir le 7 septembre, c’est la gamme iPhone 14 et Apple Watch Series 8. Le casque sera très probablement annoncé au printemps 2023.

