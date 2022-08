Les nouvelles ampoules Philips Hue ‘Lightguide’ fuient avec un design intelligent de style bâton lumineux

Philips Hue est sur le point d’élargir sa gamme d’accessoires compatibles HomeKit, du moins selon la dernière fuite. La société semble préparer trois nouvelles lampes intelligentes qu’elle marque sous le nom de « Philips Hue Lightguide » et sont décrites comme offrant « des formes uniques correspondant à votre style ». Bien qu’ils aient l’air incroyablement élégants, ils viendront avec un prix élevé.

Philips Hue n’a pas encore annoncé ces nouvelles lumières intelligentes, mais elles ont fait surface à l’avance via Amazon en Allemagne et ont été repérées pour la première fois par Hublog.com. Voici comment Philips Hue décrit la nouvelle gamme de guides de lumière E27 :

Les ampoules LED Philips Hue Lightguide émettent une lumière brillante et colorée que vous pouvez atténuer au niveau parfait dans des millions de nuances de couleur et de blanc pour créer la bonne ambiance dans n’importe quelle pièce de votre maison. Les ampoules LED Philips Hue Lightguide sont dotées d’un tube intérieur distinctif et d’une finition réfléchissante et brillante qui leur donne une lumière spéciale.