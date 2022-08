Le livret de marketing de Valve pour les marchés asiatiques confirme qu’un Steam Deck 2 est inévitable

Tourné vers l’avenir : les spéculations sur un successeur au Steam Deck ont ​​circulé depuis que Valve a lancé son PC portable. La société a donné la confirmation la plus forte à ce jour cette semaine qu’elle prévoyait de suivre son hardware portable, mais sans dire quand.

Jeudi, Valve a publié un livret sur le Steam Deck qui aborde les plans de la société pour les futures versions de l’appareil. Il n’a pas fourni beaucoup de détails, mais Valve ne s’arrête pas à un seul Deck.

Valve a écrit le livret marketing pour expliquer les objectifs de conception de l’entreprise et de Steam Deck au public des territoires asiatiques comme le Japon, la Corée du Sud, Taïwan et Hong Kong. Il contient une description concise de Valve, Steam et du Steam Deck pour un public qui les connaît peut-être moins. Il est disponible en téléchargement en anglais, japonais, coréen et chinois.

La dernière page est tournée vers l’avenir, qualifiant le Steam Deck de « gamme de produits multigénérationnelle ». Valve confirme explicitement les rumeurs de successeurs de Steam Deck apparues plus tôt cette année. La société prévoit d’améliorer le hardware et les logiciels dans les futures itérations tout en veillant à ce que les Steam Decks suivants puissent toujours accéder aux mêmes logiciels et jeux que l’unité inaugurale.

« Steam Deck représente le premier d’une nouvelle catégorie de PC de jeu portables Steam. À l’avenir, Valve suivra ce produit avec des améliorations et des itérations du hardware et des logiciels, apportant de nouvelles versions de Steam Deck sur le marché. Comme l’original, et comme tous les PC, ces futurs produits continueront à donner accès au même catalogue de jeux Steam que les joueurs connaissent et adorent déjà. »

En mars, le patron de Valve, Gabe Newell, a déclaré qu’il interprétait le succès du modèle le plus cher du Steam Deck comme une preuve que les clients étaient intéressés par des déclinaisons haut de gamme. Il a également exprimé l’espoir d’une capacité VR dans un futur modèle.

Les rumeurs de juin suggéraient qu’AMD travaille sur un APU qui pourrait être le successeur du processeur « Van Goh » de Steam Deck. Il offrirait une RAM plus rapide et des gains d’efficacité grâce à la prochaine architecture GPU RDNA 3 d’AMD. Les informations sur la puce suggèrent une sortie vers la fin de 2023 ou plus tard, ce qui est bien. Le Steam Deck actuel est loin de répondre à sa demande, il est donc peu probable que Valve le remplace bientôt.

Le Steam Deck n’est pas le seul ou le premier PC de jeu portable, bien que sa popularité ait peut-être agité le secteur naissant. GamePad Digital (GPD) a récemment dévoilé deux nouveaux modèles de sa série Win : le GPD Win Max 2, qui ressemble à un mini ordinateur portable avec des sticks analogiques, et le GPD Win 4, qui ressemble plus à une Sony PSP avec un clavier. Le Max 2 comporte certaines des mêmes puces que le Steam Deck mais est un peu plus robuste. Il pourrait éventuellement prendre en charge le système d’exploitation Steam de Valve. D’autres options comme l’Ayaneo 2 et l’AYN Loki Zero ont également vu le jour.

Outre les unités portables, Valve a également réitéré son intention de diffuser les améliorations du Steam Deck sur les PC traditionnels. Son interface utilisateur constituera la base d’une nouvelle version du mode Big Picture de Steam. Bientôt, les Chromebooks pourront également jouer à des jeux en utilisant une couche de compatibilité dérivée de Steam Deck.