Obtenez gratuitement le jeu d’action cyberpunk Dex: comment télécharger pour un temps limité

GOG continue d’égayer l’été avec ses offres et cadeaux, une série de promotions qui nous invitent à augmenter notre ludothèque au meilleur prix, même avec des jeux gratuits. Maintenant, et après avoir offert Stasis ces jours-ci entièrement gratuitement, une nouvelle promotion temporaire est arrivée pour vous procurer Dex, une aventure d’action en 2D avec un environnement cyberpunk, entièrement gratuite. Nous vous expliquons comment obtenir ce jeu sans frais ; bien que vous deviez vous dépêcher, car la promotion expire le 29 août 2022.

Téléchargement gratuit de Dex pour PC via GOG

« Découvrez la vérité derrière une Intelligence Artificielle énigmatique essayant d’atteindre la Singularité, un ‘horizon d’événements’ théorique dans lequel l’intelligence artificielle surpassera l’intelligence humaine et tous les paris sur l’avenir sont annulés. Comment vas-tu jouer ton rôle dans l’histoire ? », peut-on lire dans la description officielle de Dex.

Explorez la ville futuriste de Harbour Prime et rencontrez ses nombreux habitants, relevez les défis que la ville vous propose, parcourez les rues éclairées au néon et augmentez votre personnage avec des capacités et des implants. Tout cela à travers une aventure d’action RPG en 2D qui est un hommage aux jeux des années 90 grâce à sa mise en scène particulière et saisissante. Mais comment pouvons-nous obtenir gratuitement Dex pour PC ?

C’est très simple; Il nous suffit d’accéder à la page officielle Dex sur la plateforme GOG et, avec notre utilisateur actif, de cliquer sur le bouton vert Aller au cadeau. Une fois cela fait, Dex fera partie de notre collection numérique GOG, avec la possibilité de le télécharger autant de fois que nous le souhaitons. Bien sûr, vous devez réclamer votre copie numérique avant le 29 août prochain.

Source | G.O.G.