Voici le meilleur moment pour échanger votre iPhone avant l’événement d’Apple

L’événement iPhone 14 d’Apple approche à grands pas, ce qui indique que c’est le moment idéal pour échanger (ou verrouiller une valeur) votre iPhone afin d’obtenir la meilleure offre. Voici un aperçu du meilleur moment pour échanger votre iPhone en fonction de la dépréciation des smartphones d’Apple ces dernières années.

Vendre votre ancien iPhone peut être un casse-tête lorsque vous essayez de le gérer vous-même ou d’utiliser une vente aux enchères en ligne. Mais vous n’avez pas à sacrifier l’obtention de la valeur d’échange que vous souhaitez pour une expérience fluide.

Un autre élément important de cette équation consiste à choisir le bon moment. Heureusement, les données détaillées sur la dépréciation de l’iPhone permettent de savoir facilement quand il est préférable d’échanger votre iPhone.

Et avant l’événement passionnant d’Apple, découvrez ce que nous attendons avec la gamme iPhone 14 :

Le meilleur moment pour échanger un iPhone

TL; DR : Obtenez une valeur de reprise verrouillée avant l’annonce des nouveaux iPhones

Au cours des dernières années, le lancement d’un nouvel iPhone a fortement impacté la valeur de ses prédécesseurs, chutant de 12 % au cours du seul premier mois, et de 20 % en moyenne après 3 mois.

Les données des dernières années ont révélé que 46 % des personnes n’échangent pas leur appareil en même temps qu’une mise à niveau, attendant en moyenne 10 mois pour le faire. Pendant ce temps, leur appareil perdra un tiers de sa valeur – le téléphone moyen perdra de sa valeur de 73 $ !

Selon l’iPhone que vous échangez, vous pourriez obtenir entre 60 $ et 100 $ ou plus si vous chronométrez correctement votre échange.

iPhone 13 Pro Max – Jusqu’à 1 076 $ en espèces

iPhone 13 Pro – Jusqu’à 941 $ en espèces

iPhone 13 – Jusqu’à 641 $ en espèces

iPhone 13 mini – Jusqu’à 580 $ en espèces

iPhone 12 Pro Max – Jusqu’à 700 $ en espèces

iPhone 12 Pro – Jusqu’à 585 $ en espèces

iPhone 12 – Jusqu’à 415 $ en espèces

iPhone 12 mini – Jusqu’à 328 $ en espèces

iPhone SE 2e génération – Jusqu’à 163 $ en espèces

iPhone 11 Pro Max – Jusqu’à 470 $ en espèces

iPhone 11 Pro – Jusqu’à 370 $ en espèces

iPhone 11 – Jusqu’à 299 $ en espèces

iPhone XS Max – Jusqu’à 276 $ en espèces

iPhone XS – Jusqu’à 219 $ en espèces

iPhone XR – Jusqu’à 196 $ en espèces

Valeurs de reprise d’Apple

Échange direct avec Apple :

Gamme iPhone 13 – Pas encore répertorié

iPhone 12 Pro Max – Jusqu’à 600 $ de crédit Apple Store

iPhone 12 Pro – Jusqu’à Crédit Apple Store de 500 $

iPhone 12 – Jusqu’à Crédit Apple Store de 400 $

iPhone 12 mini – Jusqu’à Crédit Apple Store de 300 $

iPhone SE 2e génération – Jusqu’à 140 $ Crédit Apple Store

iPhone 11 Pro Max – Jusqu’à Crédit Apple Store de 400 $

iPhone 11 Pro – Jusqu’à Crédit Apple Store de 300 $

iPhone 11 – Jusqu’à Crédit Apple Store de 230 $

iPhone XS Max – Jusqu’à Crédit Apple Store de 220 $

iPhone XS – Jusqu’à Crédit Apple Store de 170 $

iPhone XR – Jusqu’à Crédit Apple Store de 160 $

Transporteurs et autres options

Transporteurs

Les transporteurs offrent souvent des valeurs de reprise solides, mais ils s’accompagnent généralement d’un certain type de prise, comme recevoir la valeur en versements sur 24 mois. Assurez-vous de lire les petits caractères afin de connaître tous les détails et ce à quoi vous vous inscrivez.

eBay

Des sites comme eBay sont une autre voie à suivre si vous êtes d’accord avec le travail supplémentaire et les risques potentiels comme le fait qu’un acheteur retourne votre MacBook et un délai plus long pour le processus. Gardez à l’esprit que vous devrez décider de faire une vente aux enchères ou une vente « Achetez-le maintenant » ainsi que si vous souhaitez définir un prix de réserve et plus encore.

Amazone

Amazon propose des échanges pour iPhone, iPad et autres petits appareils électroniques. Cependant, les valeurs des iPhones semblent inférieures à celles proposées par Decluttr et Apple.

