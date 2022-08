Apple lance une nouvelle application « Platoon for Artists » après son acquisition en 2018

En 2018, Apple a acquis une startup de l’industrie musicale appelée Platoon, qui a été cofondée par un ancien dirigeant d’iTunes. Quatre ans plus tard, Apple a lancé une nouvelle application « Platoon for Artists » sur l’App Store, qui, selon elle, aidera les artistes émergents à gérer leur carrière avec des éléments tels que le suivi social, les fonctionnalités de création de rapports, etc.

En tant que rappel, Platoon se concentre sur le travail avec des artistes débutants qui ne sont pas signés. Par exemple, la société a travaillé avec Billie Eilish avant qu’elle ne soit signée par Interscope en 2017. Apple a acquis la société en 2017 pour un montant non divulgué. Platoon est régulièrement décrit comme une entreprise qui « agit comme une maison de disques », même si techniquement ce n’est pas le cas.

Depuis l’acquisition, la société a continué à fonctionner de manière relativement indépendante. Il exploite toujours son propre site Web et Twitter compte, où il partage des détails sur les artistes avec lesquels il travaille et les événements à venir.

Selon Netcost-security.fr sources, cette application a été officiellement publiée hier. Il n’est actuellement pas répertorié sur l’App Store, mais il est disponible en téléchargement avec le lien direct. Il n’est pas clair si Apple prévoit de publier l’application publiquement ou de la garder non répertoriée pour le moment.

Une fois l’application téléchargée et ouverte, il vous sera demandé de vous connecter avec les informations de connexion Apple ou Google. Malheureusement, vous devrez être un utilisateur existant de Platoon pour le faire et si vous essayez de vous connecter sans en être un, on vous dira que l’application est actuellement uniquement sur invitation.

Voici comment Apple décrit l’application : « Gérer votre carrière d’artiste n’a jamais été aussi simple. Platoon for Artists est votre maison pour gérer le contenu, les flux, les revenus et plus encore.

Le meilleur endroit pour les artistes : Votre nouveau guichet unique mobile, créé en pensant aux artistes.

Promouvoir : partagez du contenu pour promouvoir vos nouvelles versions et vos versions antérieures.

Analyse : consultez vos statistiques et apprenez-en plus sur vos fans sur toutes les plateformes.

Gagnez : examinez vos revenus mensuels en un seul endroit pour l’ensemble de votre catalogue.

Encore une fois, cette application n’est pas répertoriée sur l’App Store mais elle est publiée sous le compte développeur d’Apple et peut être téléchargée via le lien direct.

