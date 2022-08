Netflix fait appel à Steve Blackman pour écrire l’adaptation de « Horizon Zero Dawn »

En un mot : PlayStation Productions est officiellement en phase de préproduction pour créer une série Horizon Zero Dawn pour Netflix. On ne sait pas jusqu’où il en est, mais le programme a déjà un écrivain et showrunner bien connu.

Jeudi, Netflix a annoncé avoir renouvelé The Umbrella Academy pour une quatrième saison. Il a également noté que ce serait la conclusion de la série. Franchement, c’est agréable de voir un spectacle se terminer avec une fin appropriée plutôt que d’être écrasé et annulé parce que sa popularité a chuté. Cependant, ce n’était probablement pas la motivation de Netflix pour faire de la saison 4 la dernière.

Le créateur de l’émission, Steve Blackman, envisage une assiette assez complète, car Netflix l’a engagé pour travailler sur deux autres projets. L’un est un thriller appelé Orbital, qui se déroule sur la Station spatiale internationale. L’autre est une série télévisée basée sur Horizon Zero Dawn.

Le scénariste / réalisateur / producteur exécutif de la Umbrella Academy, Steve Blackman, a prolongé son partenariat créatif avec Netflix. Ensuite, il adaptera le phénomène mondial du jeu interactif Horizon Zero Dawn — ainsi qu’un concept original appelé Orbital https://t.co/kdr3WqmtBJ pic.twitter.com/RS2YVVq2nH – Netflix (@netflix) 25 août 2022

En mai, Sony a déclaré aux investisseurs qu’il avait mis en lumière plusieurs films et adaptations d’émissions de télévision de jeux PlayStation populaires. Il a dit que l’un était basé sur l’univers Horizon. Il s’avère que ce n’est pas seulement dans l’univers de la franchise ; c’est une adaptation d’Horizon Zero Dawn et présente Aloy comme personnage principal.

« Horizon Zero Dawn est un jeu exceptionnellement bien conçu avec des personnages merveilleux que l’on ne voit pas souvent dans la base du monde du jeu », a déclaré Blackman à Tudum. « Oui, Aloy sera un personnage principal de notre histoire. »

Blackman co-écrit l’adaptation avec Michelle Lovretta, qui a travaillé avec lui sur The Umbrella Academy. Bien que non confirmé, Blackman acceptera probablement des fonctions supplémentaires en tant que showrunner et réalisateur de Zero Dawn. Il remplit déjà les trois rôles à l’Académie.

L’émission télévisée Horizon de Sony s’appelle « Horizon 2047 » selon Jeff Grubb. • Parallèlement aux jeux.

• A lieu au plus fort de l’humanité, juste avant la chute. L’émission télévisée Horizon est réalisée avec Netflix.https://t.co/K8O1QLp4vg #PS5 #HorizonForbiddenWest pic.twitter.com/c764ZTt9G5 – Jeux Okami (@Okami13_) 8 juin 2022

Les fans avaient spéculé que le spectacle se déroulerait 1 000 ans avant les événements d’Horizon Zero Dawn. Les espoirs étaient d’avoir un aperçu de la façon dont le monde d’Horizon a été gouverné par des animaux mécaniques. Maintenant que Blackman a confirmé que la série se déroule à l’époque d’Aloy, les meilleurs fans qui aspirent à une préquelle peuvent espérer que lui et Lovretta écrivent dans du hardware de flashback.

PlayStation Productions est occupé à donner le feu vert et à démarrer la production d’adaptations de jeux PlayStation bien connues depuis 2019. Jusqu’à présent, le seul travail achevé sous la bannière de la division est le film médiocre Uncharted, basé (très vaguement) sur les aventures de Nathan Drake avec Victor « Sully » Sullivan.

Le prochain projet à venir est une série HBO basée sur The Last of Us, avec Pedro Pascal (Joel), Gabriel Luna (Tommy) et Bella Ramsay (Ellie). Neil Druckmann et Craig Mazin sont les principaux scénaristes de la série. Il devrait être diffusé l’année prochaine.

Twisted Metal de Peacock devrait être la prochaine production après TLoU, étant donné qu’il a déjà choisi Anthony Mackie (John Doe), Stephanie Beatriz (Quiet), Thomas Haden Church (Agent Stone) et Neve Campbell (Raven). Les scénaristes de Deadpool, Rhett Reese et Paul Wernick, ont travaillé sur le scénario, mais Sony n’a pas encore engagé de réalisateur.