Voici combien moins de données Apple collecte auprès de vous que Google et d’autres sociétés

Apple est connu pour ses efforts en faveur de la confidentialité en déclarant qu’il s’agit d’un « droit humain fondamental ». Contrairement à la plupart des entreprises Big Tech, Apple affirme que ce n’est pas une entreprise dirigée par des publicités, ce qui indique qu’elle n’a pas besoin de collecter vos données pour vendre des produits. Maintenant, une nouvelle étude montre qu’en fait, Apple est l’entreprise qui collecte le moins de données par rapport aux autres entreprises.

Selon StockApps analyse, sur les cinq grandes entreprises numériques, qui incluent Google, Twitter, Apple, Amazon et Facebook, Google récolte le plus de données sur ses utilisateurs.

Alors que Google collecte 39 points de données pour chaque utilisateur, Apple n’en collecte que 12. Ce qui est impressionnant ici, c’est que l’analyse de StockApp montre que Facebook ne collecte que deux points de plus qu’Apple. L’explication donnée est la suivante :

Twitter et Facebook enregistrent tous deux plus d’informations qu’ils n’en ont besoin. Cependant, avec Facebook, la plupart des données qu’ils stockent sont des informations saisies par les utilisateurs.

Selon l’étude, Apple ne stocke que les informations nécessaires à la gestion des comptes des utilisateurs.

Apple est dans une ligue au-dessus d’Amazon en matière de protection de la vie privée des utilisateurs. C’est l’entreprise la plus soucieuse de la confidentialité. Apple stocke uniquement les informations nécessaires à la gestion des comptes des utilisateurs. En effet, leur site Web ne dépend pas autant des revenus publicitaires que Google, Twitter et Facebook.

StockApp indique que «chacune de ces entreprises de données se concentre sur une catégorie particulière de données et non sur la quantité de données. Google collecte plus de différents types d’informations pour les utilisateurs individuels. L’entreprise s’appuie sur ces données pour la publicité ciblée plutôt que sur des trackers tiers.

L’étude recommande d’utiliser des applications qui peuvent aider à protéger vos données telles que le navigateur DuckDuckGo au lieu de Google Chrome. L’une des plus grandes préoccupations, selon StockApp, est que Google « conserve les emplacements spécifiques des utilisateurs » en disant que c’est une « grande préoccupation ».

En raison de leur importance pour lier les profils en ligne et hors ligne des consommateurs, les données de localisation sont un sujet très débattu en matière de confidentialité des données.

