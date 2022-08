Corsair dévoile un moniteur de jeu OLED de 45 pouces qui peut se plier de plat à incurvé

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Si vous n’arrivez pas à vous décider entre l’achat d’un moniteur de jeu plat ou avec une courbe, Corsair a la réponse : le Xeneon Flex, le premier écran OLED de 45 pouces au monde qui peut être plié à la main de complètement plat à une courbe 800R.

Le Xeneon Flex 45WQHD240 de Corsair rejoint la liste sans cesse croissante des moniteurs OLED à grand écran pour arriver sur le marché. Cela semble assez impressionnant même sans la fonction qui fait la une des journaux, avec la technologie LG W-OLED (elle a été construite en partenariat avec LG), une luminosité maximale de 1 000 nits, un rapport de contraste de 1 350 000:1, un taux de rafraîchissement de 240 Hz, une réponse GtG de 0,03 ms et un temps d’activation/désactivation de pixel de 0,01 ms.

Le moniteur a également une résolution de 3 440 × 1 440 avec un rapport d’aspect de 21: 9 et est compatible avec G-SYNC et FreeSync Premium. Corsair note qu’il a un revêtement antireflet pour réduire l’éblouissement et les reflets et la technologie de protection Low Blue Light de LG Display pour aider à prévenir la fatigue oculaire.

Mais la caractéristique qui distingue le Xeneon de la foule est sa capacité à être plié manuellement dans une forme différente. L’idée est que les utilisateurs peuvent garder le moniteur à plat lorsque, par exemple, ils regardent des films ou travaillent sur une feuille de calcul, puis le plient à la main jusqu’à cette courbe 800R pour profiter d’une plus grande immersion dans les jeux.

Corsair affirme que la rétention d’image, l’une des plus grandes préoccupations de tout moniteur OLED, est résolue à l’aide d’un « système sophistiqué de prévention des brûlures qui fonctionne à la fois sous tension et lorsqu’il est éteint ». Tellement convaincue que cela évitera les problèmes, la société propose une garantie Zero Burn In de trois ans en plus de sa garantie Zero Dead Pixel.

Aucun mot pour le moment sur le prix ou la disponibilité – ils seront révélés plus tard cette année. Étant donné que l’Alienware AW3423DW 34″, co-lauréat de notre fonctionnalité Meilleurs moniteurs de jeu HDR, coûte environ 1 300 $, attendez-vous à ce que l’écran plus grand et plus flexible de Corsair soit encore plus cher.

Hier a vu la sortie de deux autres grands moniteurs OLED. Les modèles ASUS ROG Swift offrent des taux de rafraîchissement de 138 Hz, des dissipateurs de chaleur personnalisés, HDMI 2.1 et des temps de réponse de 0,1 ms, mais ils ne se plient pas, du moins pas intentionnellement.