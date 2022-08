La réduction de l’encoche de l’iPhone 14 s’explique probablement par ce brevet Apple

L’encoche de l’iPhone 14 devrait être remplacée par une conception «pilule et perforation» sur les modèles Pro, tandis que les modèles de base conserveront la conception d’encoche familière – mais dans une taille plus petite. Dans les deux cas, Apple a réussi à serrer tous les composants nécessaires dans un espace plus petit.

Une demande de brevet Apple récemment publiée pourrait bien expliquer l’approche simple utilisée pour y parvenir…

Arrière plan

Apple a introduit le design de l’encoche pour la première fois en 2017, avec le lancement de l’iPhone X.

Il y avait beaucoup de technologie à l’intérieur de l’encoche :

Caméra infrarouge

Projecteur de points

Illuminateur d’inondation

Capteur de proximité

Détecteur de lumière ambiante

Conférencier

Microphone

Caméra frontale

Apple a réussi à réduire l’encoche de l’iPhone 13, grâce à deux changements. Tout d’abord, le haut-parleur et le microphone ont été déplacés de l’encoche vers la lunette. Deuxièmement, les composants distincts de Face ID ont été combinés.

Pour l’iPhone 14, Apple devrait adopter une approche différente des modèles Pro et non Pro. Le premier aura deux découpes distinctes dans l’écran : un trou rond pour la caméra frontale et un ovale allongé en forme de pilule pour tout le reste. Ce dernier aura toujours l’encoche, mais sa taille sera réduite. Les deux changements obligent Apple à intégrer la même quantité de technologie dans un espace plus petit.

Réduction de l’encoche de l’iPhone 14

Apple manifestement mis en évidence une demande de brevet qui peut fournir l’explication.

Aujourd’hui, l’Office américain des brevets et des marques a publié une demande de brevet d’Apple concernant l’iPhone d’Apple qui peut utiliser un projecteur légèrement plié pour réduire l’encombrement des composants afin de maximiser la zone d’affichage et ainsi réduire la taille de l’encoche de l’iPhone. […] Apple note dans sa demande de brevet que l’utilisation du projecteur à lumière pliée peut réduire l’encombrement des composants d’imagerie et de détection d’un appareil pour augmenter la zone d’affichage de l’appareil, tel qu’un appareil avec des lunettes. En particulier, l’utilisation de l’élément de pliage de lumière peut fournir plus de flexibilité pour positionner l’émetteur de lumière infrarouge par rapport aux autres composants tels que le détecteur infrarouge et la caméra frontale.

Traduit du langage des brevets, ce qu’Apple décrit utilise un prisme. Au lieu que l’émetteur infrarouge soit dans la zone d’encoche/pilule, il peut être sur le côté, sous l’écran, avec un prisme utilisé pour faire pivoter le faisceau de 90 degrés. Le prisme prendrait moins de place que l’émetteur, permettant une encoche ou une découpe plus petite pour le reste des composants.

Le même résultat pourrait être obtenu avec un miroir positionné à 45 degrés, mais l’une des illustrations de la demande de brevet fait spécifiquement référence à un prisme. Pour la lumière infrarouge, le verre de quartz est utilisé.

Si Apple voulait utiliser un miroir à la place, il utiliserait un miroir en métal poli plutôt qu’un miroir en verre. L’aluminium, le cuivre, l’argent et l’or sont tous utilisés pour les miroirs infrarouges. Il est également possible d’utiliser des miroirs à revêtement dialectrique accordés à une longueur d’onde spécifique, mais cela introduit de la complexité et des coûts.

Nous n’avons pas longtemps à attendre pour voir la gamme d’iPhone 14, l’événement de lancement étant maintenant confirmé pour avoir lieu le 7 septembre.

Photo : Michael Dziedzic/Unsplash

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :