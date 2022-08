Valve met à jour son application Steam vieillissante avec un design amélioré et de nouvelles fonctionnalités

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Alors que de nombreuses personnes ont installé l’application Steam de Valve sur leurs appareils mobiles, elle est souvent utilisée pour un peu plus que la fonction d’authentification du compte Steam Guard. La société le sait et teste donc une version mise à jour de l’application qui est beaucoup plus attrayante pour les utilisateurs.

L’application Steam Mobile mise à jour est désormais disponible en version bêta. Valve lui-même a plaisanté sur l’ancienne conception de l’application actuelle, écrivant que « 2015 a appelé et veut que son application revienne ».

La version actualisée offre une connexion par code QR, des notifications plus intelligentes, une bibliothèque améliorée et une prise en charge multi-comptes. Toutes les fonctionnalités précédentes resteront, y compris les codes Steam Guard, la possibilité de parcourir le magasin Steam et la confirmation des échanges.

« [The beta test] nous aide à tester nos hypothèses, à savoir ce que vous aimez et ce que vous n’aimez pas, et à trouver les choses qui doivent être corrigées. Ceci est particulièrement important lorsque l’application peut être utilisée sur autant de téléphones et d’appareils différents », écrit Valve.

Si vous avez déjà installé l’application mobile Steam et que vous souhaitez essayer la version bêta tout en offrant des commentaires à Valve, vous pouvez le faire en cliquant sur le lien et en attendant que la mise à jour arrive sur l’application Steam. C’est le processus pour les utilisateurs d’Android ; ceux sur iOS devront installer TestFlight d’Apple et rejoindre via cette application. Valve limite également le nombre de participants iOS à 10 000.

Il s’agit d’une version bêta limitée, mais Valve écrit que même si tous les créneaux sont pleins, il sera toujours possible de rejoindre le groupe et de donner votre test sur les nouvelles fonctionnalités que vous aimeriez voir.

Après avoir brièvement vérifié l’application mise à jour, cela semble être une amélioration notable par rapport à la version précédente – vous pouvez dire à peu près tout de suite qu’elle a été construite sur un nouveau cadre. Le retard dont certains se plaignaient plus tôt semble avoir disparu, la nouvelle mise en page et la barre de navigation sont certainement des ajouts bienvenus, et l’utilisation du code QR pour se connecter au site de bureau a été rapide et indolore.

Valve dit qu’il travaille toujours à éliminer les bugs et à polir, alors ne vous laissez pas rebuter. Attendez-vous à plus de changements dans la version finale de l’application Steam en fonction des commentaires des utilisateurs de la version bêta, mais cela semble assez prometteur jusqu’à présent.