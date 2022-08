Les développeurs ont travaillé sur un outil pour exécuter macOS Ventura sur des Mac non pris en charge

Lorsqu’Apple a annoncé macOS Ventura en juin lors de la WWDC 2022, la société a également révélé que plusieurs Mac plus anciens avaient été officiellement abandonnés, y compris le bien-aimé « poubelle » Mac Pro et le tout premier MacBook Pro avec Touch Bar. Cependant, un groupe de développeurs a travaillé sur un outil qui permettra aux utilisateurs d’exécuter macOS Ventura sur des Mac non pris en charge.

« OpenCore Legacy Patcher » (ou simplement OCLP) est un outil qui permet aux anciens Mac d’exécuter macOS Big Sur et Monterey sans le support officiel d’Apple. L’outil est basé sur le même chargeur de démarrage OpenCore utilisé pour Hackintosh, qui est une méthode bien connue pour exécuter macOS sur des PC ordinaires.

Les développeurs derrière OCLP ont dit Ars Technica que la prise en charge de macOS Ventura ne sera pas facile, mais que l’équipe a déjà « fait des progrès dans certains domaines cruciaux », ce qui devrait permettre aux propriétaires de certains Mac plus anciens de les maintenir à jour un peu plus longtemps. Il convient de noter que des outils comme celui-ci existent depuis des années, depuis l’ère PowerPC des Mac.

Mais comment fonctionnent exactement ces outils et quel est le défi avec macOS Ventura ? Le fait est que, dans le passé, lorsqu’Apple a interrompu certains modèles de Mac spécifiques avec une nouvelle version de macOS, cette version fonctionnait généralement toujours sur d’autres Mac partageant le même processeur que le Mac abandonné.

Par exemple, macOS Monterey a abandonné la prise en charge de la plupart des Mac sortis entre 2012 et 2014 qui utilisent des processeurs Intel de troisième et quatrième génération. Cependant, macOS Monterey fonctionne toujours officiellement sur le Mac Pro 2013 et le Mac mini 2014, qui sont également équipés d’anciens processeurs Intel. Cela permet aux développeurs de modifier plus facilement le système pour qu’il s’exécute sur des Mac qui ne sont plus pris en charge par Apple.

Qu’est-ce qui change avec macOS Ventura ?

Quant à macOS Ventura, il ne prend plus en charge les Mac avec des processeurs Intel antérieurs à la septième génération, et pour cette raison, Apple a supprimé la plupart des pilotes utilisés par ces anciens Mac. Cela inclut les pilotes pour les trackpads autres que Force Touch, les contrôleurs Intel Ethernet, les GPU Nvidia, etc.

La dernière version de macOS, qui n’a pas encore été mise à la disposition du public, nécessite également des processeurs avec le jeu d’instructions AVX2, ainsi qu’une nouvelle version de Metal qui ne fonctionne pas avec les anciens GPU. Pourtant, les développeurs d’OCLP ont fait des progrès.

L’équipe a pu exécuter macOS Ventura sans prise en charge des instructions AVX2 grâce à d’anciens fichiers système qui font toujours partie de la technologie Rosetta 2, qui émule les fonctionnalités d’un ancien processeur pour exécuter des applications Intel sur des Mac Apple Silicon. Certains pilotes plus anciens ont également été portés pour fonctionner sur macOS 13.

Des progrès ont été réalisés

Cette semaine, développeur Mykola Grymalyuk a montré macOS Ventura fonctionnant sur un Mac Pro 2008, un Mac mini 2012, un Mac mini 2014 et un iMac 2014. Il reste encore beaucoup de travail à faire, mais l’équipe OCLP pense que les propriétaires de certains Mac plus anciens auront la possibilité d’exécuter macOS Ventura sans compromis majeurs.

Après plusieurs mois de travail, nous avons enfin réussi à faire fonctionner macOS Ventura sur les anciens GPU Metal ! Cela inclut mon Mac Pro début 2008 (Nvidia Kepler et AMD GCN 1), Mac mini 2012, Mac mini 2014 et iMac 5k 2014 ! pic.twitter.com/cMQ5Qk8uoo — Mykola Grymalyuk (@khronokernel) 22 août 2022

Ce n’est certainement pas la solution idéale, mais il est intéressant de voir que les gens trouvent encore des moyens de continuer à utiliser les ordinateurs d’il y a dix ans. Utiliseriez-vous cet outil sur votre ancien Mac ? Faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

Gardez à l’esprit que macOS Ventura est actuellement disponible en tant que logiciel bêta pour les développeurs. La sortie officielle est prévue cet automne.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :