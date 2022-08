Sony répond enfin à la manette Xbox Elite avec DualSense Edge

Quelque chose à espérer : depuis que Microsoft a dévoilé sa première manette Xbox Elite en 2015, les utilisateurs se sont demandé quand ou si Sony y répondrait. Nous avons maintenant notre réponse avec le DualSense Edge, qui semble refléter les nombreuses options de personnalisation du contrôleur Elite.

Mardi, lors de la conférence de presse Gamescom Opening Night Live, Sony a dévoilé le contrôleur DualSense Edge – un nouveau contrôleur PlayStation 5 pour répondre au contrôleur Xbox Elite de Microsoft. La liste des fonctionnalités d’Edge promet une expérience haut de gamme similaire, offrant plus d’options de personnalisation qu’un contrôleur standard.

Microsoft a lancé le contrôleur Xbox One Elite en 2015. Le contrôleur à prix premium permet aux joueurs d’ajuster sa sensation et son comportement avec plusieurs nouvelles fonctions. Les utilisateurs peuvent utiliser une application compagnon pour réaffecter les boutons, régler la sensibilité du manche et personnaliser le comportement du déclencheur. Une fonction « déclencheur de cheveux » permet aux utilisateurs de régler les boutons d’épaule pour qu’ils s’activent à des distances de traction plus courtes, ce qui réduit le temps de réponse, ce qui pourrait aider lors de jeux rapides. Le contrôleur est également livré avec quatre palettes arrière interchangeables pour des entrées supplémentaires, trois bâtons interchangeables de styles différents et deux D-pads interchangeables. Toutes ces caractéristiques se sont ajoutées à une qualité de construction supérieure pour éviter l’usure.

L’Elite Controller Series 2, à 180 $, a ajouté plus d’avantages en 2019, notamment des poignées améliorées et une gâchette de cheveux optionnelle encore plus courte. Il a également apporté plus d’options de personnalisation pour les bâtons, les pagaies et les pare-chocs.

Pendant des années, Sony n’avait pas proposé un choix similaire aux propriétaires de PlayStation prêts à payer plus pour les contrôleurs, mais les fabricants tiers l’ont fait.

Le DualSense Edge promet bon nombre des mêmes fonctionnalités que l’Elite, y compris des boutons réglables, des bâtons, des déclencheurs et de nouveaux boutons arrière. Comme l’Elite, l’Edge permet aux utilisateurs d’échanger les sticks et les boutons arrière. Cependant, l’Edge n’a que deux boutons arrière pour les quatre palettes de l’Elite.

Les propriétaires d’Edge peuvent créer et enregistrer des profils de contrôleur distincts pour chaque jeu, car un jeu de tir compétitif comme Call of Duty pourrait mieux fonctionner avec des paramètres différents qu’un RPG comme Horizon Forbidden West. Un bouton « Fn » permettra aux joueurs de basculer rapidement entre les profils, d’accéder au menu de personnalisation et de tester les paramètres pendant le jeu.

Sony indique qu’il fournira une date de lancement pour Edge dans les prochains mois, mais n’a pas mentionné de prix.