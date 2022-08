Samsung demande au client de détruire le SSD 980 Pro avec une perceuse avant de le retourner pour RMA

Couper les coins ronds : Samsung Allemagne a poussé la protection des données à un nouvel extrême. Ils ont demandé à un client de détruire son Samsung 980 Pro en le perçant ou en le brisant avec un marteau avant de le retourner pour RMA. Mais pourquoi?

Le retour d’un SSD peut être un processus délicat car la sécurité des données peut être de la plus haute importance – encore plus en Europe où des lois strictes sur la protection des données sont en place depuis des décennies. Cependant, un utilisateur d’Igor’s Lab a découvert une politique RMA plutôt non conventionnelle lors du retour de son SSD Samsung 980 Pro. Samsung Allemagne a demandé à cet utilisateur de détruire son 980 Pro avec une perceuse ou un marteau avant de le retourner pour RMA.

Comme détaillé dans le rapport du laboratoire d’Igor, le RMA a commencé de manière typique avec l’utilisateur fournissant les informations requises telles que le numéro de série, la preuve de l’échec et les étapes de dépannage. Une analyse de diagnostic sur Samsung Magician a révélé que le lecteur échouait avec plusieurs erreurs sur le flash NAND. L’étape suivante consistait à retourner le disque, mais que se passe-t-il si le client ne veut pas retourner le disque tel quel ? C’est là que les choses sont devenues intéressantes.

À ce stade, il y avait également eu une correspondance téléphonique entre Samsung et le client, et bien que les détails ne soient pas connus, nous ne pouvons que supposer qu’il s’agit d’un cas extrême où le client avait stocké des données hautement sensibles sur le disque mourant.

Après avoir fourni une explication écrite expliquant pourquoi le disque ne pouvait pas être retourné tel quel, l’utilisateur a découvert une politique RMA quelque peu bizarre. Selon la correspondance de Samsung, il a été demandé au client de « percer des trous dans le SSD ou de le briser avec un marteau », tout en fournissant une preuve photo ou vidéo de l’acte. L’idée était de rendre physiquement impossible l’accès aux données, assurant ainsi une protection complète des données.

Igor’s Labs a accepté avec joie et a pris le 980 Pro avec un broyeur, annulant toute possibilité de récupération de données à partir du lecteur. Ils ont même publié une vidéo YouTube (montrée ci-dessus) de l’exécution. La vidéo montre les couches NAND individuelles en cours de destruction – les propriétaires de Samsung 980 Pro voudront peut-être passer à côté de celui-ci. Inutile de dire que toutes les données ont été détruites, assurant la tranquillité d’esprit du client. Le disque a depuis été renvoyé à Samsung, et le client attend son nouveau SSD.

Les utilisateurs sont encouragés à utiliser un outil de nettoyage tel qu’[email protected] KillDisk avant de retourner ou de vendre leurs SSD. Ce type d’utilitaire supprimera définitivement toutes les données, empêchant également la possibilité de récupération des données. Cependant, un tel outil peut ne pas effacer de manière fiable toutes les données d’un disque défaillant, alors gardez vos marteaux et vos perceuses à portée de main !