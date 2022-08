iOS 16.1 pour permettre aux utilisateurs de supprimer l’application Wallet au milieu des préoccupations antitrust concernant Apple Pay

Apple a surpris mardi les développeurs avec la sortie d’iOS 16.0 beta 7 et d’iPadOS 16.1 beta 1. Et bien qu’aucune mise à jour n’apporte de changements significatifs, il semble qu’Apple permettra bientôt aux utilisateurs de supprimer l’application Wallet de leurs appareils avec iOS 16.1.

Pour clarifier les choses, la version bêta d’iPadOS 16.1 n’est disponible que pour l’iPad à ce stade, car Apple a confirmé que la sortie d’iPadOS 16 a été reportée à une date ultérieure. En tant que tel, iOS 16.0 devrait être publié pour les utilisateurs d’iPhone dans les semaines à venir, tandis que iPadOS 16 arrivera en version 16.1 plus tard cet automne.

Bien sûr, iPadOS 16.1 nous donne une idée de ce à quoi s’attendre d’iOS 16.1, puisque le système d’exploitation de l’iPad est fortement basé sur le logiciel iPhone. En regardant les codes internes d’iPadOS 16.1, Netcost-security.fr a constaté que les utilisateurs pourront désinstaller l’application Wallet avec la mise à jour.

L’application Wallet, autrefois connue sous le nom de Passbook, est une application installée par défaut sur l’iPhone pour permettre aux utilisateurs de gérer les billets, les cartes de transport, les clés et, surtout, les cartes de crédit et de débit ajoutées via Apple Pay. À l’heure actuelle, les utilisateurs ne peuvent pas désinstaller l’application Wallet de leur iPhone s’ils le souhaitent, mais cela est sur le point de changer.

Code vu par Netcost-security.fr indique clairement que l’application Wallet est devenue « supprimable » avec iOS 16.1. Sans surprise, certaines fonctionnalités comme Apple Pay ne fonctionneront pas sans l’application Wallet. Dans ce cas, les utilisateurs verront un message leur indiquant de « Télécharger l’application Wallet depuis l’App Store ».

Comme iOS 16.1 n’est pas encore disponible pour iPhone et que l’iPad ne dispose pas de l’application Wallet, nous n’avons pas pu voir cette nouvelle option en action.

Préoccupations antitrust concernant Apple Pay

Cette décision intervient à un moment où Apple fait face à des plaintes antitrust contre Apple Pay. Plus tôt cette année, l’Union européenne a partagé une communication des griefs dans laquelle elle critique Apple pour avoir limité la technologie NFC de l’iPhone à sa propre plate-forme de paiement. En juillet, le cabinet d’avocats Hagens Berman a également intenté une action en justice contre Apple pour avoir forcé les banques à adopter Apple Pay afin d’atteindre les utilisateurs d’iPhone et d’Apple Watch.

Avec iOS 16, Apple a déjà introduit quelques changements pour minimiser ces soucis. La mise à jour, qui sera disponible pour tout le monde cet automne, permettra enfin aux navigateurs Web tiers de fonctionner avec Apple Pay. Apple a également annoncé « Tap to Pay » pour iPhone comme un moyen de permettre aux applications tierces d’utiliser l’appareil comme un terminal de carte sans contact pour recevoir des paiements.

Sur une note connexe, les versions bêta précédentes d’iOS 16 ont commencé à permettre aux utilisateurs de supprimer les applications Find My, Health et Clock d’Apple.

