Meta braconne l’idée de BeReal de l’utiliser potentiellement comme une future fonctionnalité Instagram

Prendre des raccourcis : le credo de Meta semble être : « Si vous ne pouvez pas les battre, achetez-les. Si vous ne pouvez pas les acheter, copiez-les. » Du moins, c’est ce qu’il semble, car il semble qu’Instagram envisage de voler à nouveau l’idée d’un concurrent pour l’implémenter en tant que fonctionnalité Stories. Cette fois, la cible est l’application BeReal qui est actuellement classée n°1 sur l’App Store d’Apple.

Pour le contexte, BeReal est une application de médias sociaux qui envoie une notification à un moment aléatoire pendant la journée. Les utilisateurs et leurs amis ont deux minutes pour publier une photo en utilisant simultanément les caméras arrière et selfie. Les amis peuvent ensuite commenter et réagir aux messages des autres. L’idée est de capturer un moment franc dans la vie d’un utilisateur à partager sans aucune préparation, maquillage, filtres et autres frivolités qui rendent les publications Instagram si fausses.

Le leaker autoproclamé et l’ingénieur inverse Alessandro Paluzzi ont tweeté des captures d’écran d’une apparente fonctionnalité Instagram à venir qui semble étrangement familière.

« Rejoignez IG Candid Challenges », indique la notification de la fonctionnalité de test Instagram. « Ajoutez l’IG Candid des autres à votre plateau d’histoires. Et tous les jours [sic] à un autre moment, recevez une notification pour capturer et partager une photo en 2 minutes. »

C’est essentiellement le même concept que Bereal. La seule différence substantielle est que les messages apparaissent dans le plateau des histoires des utilisateurs. Meta n’a même pas changé le timing ou le cadre. Paluzzi ajoute que, comme BeReal, Candid Challenges utilise également un outil à double caméra pour prendre des photos des visages des utilisateurs et de leur environnement. Cependant, Instagram a commencé à utiliser ce composant à double caméra pour sa fonction de copie TikTok Reels en juillet.

#Instagram travaille sur IG Candid Challenges, une fonctionnalité inspirée par @BeReal_App ‘ ℹ️ Ajoutez l’IG Candid des autres à votre plateau d’histoire. Et tous les jours à une heure différente, recevez une notification pour capturer et partager une photo en 2 minutes. pic.twitter.com/caTCgUPtEV – Alessandro Paluzzi (@alex193a) 22 août 2022

Nous ne devrions probablement pas être surpris que le radar de Meta ait détecté la présence de BeReal et l’ait considéré comme une menace. Le développeur français Alexis Barreya a lancé BeReal pour iOS pour la première fois en 2020. La plate-forme de médias sociaux quelque peu expérimentale a langui dans l’obscurité pendant près de deux ans jusqu’à ce que les Gen-Zers commencent à la trouver et à la partager au début de 2022. L’application a commencé à prendre de l’ampleur et, en juillet, elle était assis dans la fente numéro un de l’App Store, éclipsant les deux applications de la plate-forme de Meta, Instagram au numéro six et Facebook au numéro 10. Jusqu’à présent, BeReal s’est mérité plus de 20 millions de téléchargements.

Certains diront que Meta a longtemps été essoré d’idées fraîches et originales. D’autres diraient qu’il n’en a jamais eu. Il est sans aucun doute plus facile et plus rapide de bousculer les idées de petits poissons qui ne peuvent pas se permettre de combattre l’équipe juridique du géant des médias sociaux. Cela ou acheter les propriétés directement et éliminer le travail d’écriture de nouveau code. L’une ou l’autre manière permet à Meta d’offrir aux clients la même fonctionnalité avec la commodité d’utiliser une seule application.

Meta a répondu aux demandes de commentaires avec une réponse passe-partout de la porte-parole Christine Pai. La déclaration confirme qu’Instagram teste la fonctionnalité en interne, mais rien d’autre.

« Cette fonctionnalité est un prototype interne et non un test externe », a envoyé Pai par e-mail à plusieurs médias.

Bien sûr, les tests ne signifient pas que la fonctionnalité atteindra un jour le niveau de publication publique. Pourtant, avec les antécédents de Meta en matière d' »emprunt » d’idées d’autres entreprises ou de les acheter directement, il y a fort à parier que Candid Challenges parviendra à une future mise à jour d’Instagram.