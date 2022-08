Apple confirme le retard de la sortie d’iPadOS 16, la première version bêta 16.1 désormais disponible pour les développeurs

Plus tôt ce mois-ci, un Bloomberg rapport a révélé qu’Apple envisageait de reporter la sortie d’iPadOS 16 jusqu’en octobre, car la société n’était pas satisfaite de l’expérience Stage Manager. Apple a maintenant confirmé que la sortie d’iPadOS 16 est retardée et les développeurs peuvent désormais installer la première version bêta d’iPadOS 16.1.

Bien sûr, Apple n’a pas directement dit que la sortie d’iPadOS 16 serait retardée en raison de bugs ou d’autres problèmes de qualité. Au lieu de cela, la société affirme qu’il s’agit d’une « grande année pour iPadOS » et qu’elle aura désormais « son propre calendrier ».

Voici ce qu’Apple a dit dans une déclaration à Tech Crunch:

C’est une année particulièrement importante pour iPadOS. En tant que plate-forme propre avec des fonctionnalités spécialement conçues pour iPad, nous avons la flexibilité de fournir iPadOS selon son propre calendrier. Cet automne, iPadOS sera livré après iOS, en tant que version 16.1 dans une mise à jour logicielle gratuite.

Apple prendra probablement plus de temps pour modifier Stage Manager, l’une des nouvelles fonctionnalités clés d’iPadOS 16 qui permet aux utilisateurs d’exécuter plusieurs applications dans des fenêtres flottantes pour la première fois sur un iPad. La fonctionnalité a été largement critiquée pour être déroutante et instable, ainsi que pour nécessiter un iPad avec la puce M1.

Selon des rumeurs récentes, Apple prévoit également d’introduire de nouveaux modèles d’iPad en octobre, il est donc plus logique de retarder la sortie d’iPadOS 16 jusque-là. Les utilisateurs d’iPad recevront iPadOS 16 « en version 16.1 » plus tard cet automne. D’autre part, iOS 16.0 devrait être publié pour les utilisateurs d’iPhone dans les semaines à venir.

iPadOS 16.1 bêta

Afin de poursuivre les tests bêta, Apple a maintenant publié la première version bêta d’iPadOS 16.1 pour les développeurs – qui est toujours identifiée comme iPadOS 16.0 beta 7 sur le site Web Apple Developer. Il n’est pas clair à ce stade si iPadOS 16.1 beta apporte quelque chose de différent de l’iPadOS 16.0 beta 6 précédent.

En tant que développeur James Thompson souligne sur Twitter, un décalage entre iOS 16 et iPadOS 16 pourrait avoir un impact important sur les développeurs. En effet, de nombreux développeurs créent des applications universelles avec les API iOS 16 et iPadOS 16, et il n’y a aucun moyen de les séparer. La seule solution est que les développeurs retardent la sortie de leurs applications jusqu’à ce qu’iOS 16 et iPadOS 16 soient accessibles au public.

Sur une note connexe, Apple a également publié mardi la version bêta 7 d’iOS 16.0 pour les développeurs. Alors que iOS 16.0 beta 7 a le numéro de build 20A5356a, le numéro de build pour iPadOS 16.1 beta 1 est 20B5027f.

