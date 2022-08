Meilleurs trucs et astuces iOS pour votre iPhone [Vidéo]

Avec iOS 16 et iPhone 14 à nos portes, c’est le meilleur moment pour apprendre des trucs et astuces qui amélioreront votre expérience avec vos appareils actuels et de nouvelle génération. Netcost-security.fr a rassemblé quelques-uns des meilleurs conseils pour votre iPhone qui vous aideront à gagner du temps et à améliorer l’utilisation de votre smartphone.

Bouton de retour infini

Supposons que vous soyez profondément dans les paramètres de votre iPhone. Si vous souhaitez revenir à une page spécifique ou si vous ne voulez pas continuer à appuyer sur « Retour », voici l’un des meilleurs conseils iPhone que vous pouvez avoir pour vous aider à gagner du temps. Dans le coin supérieur gauche, maintenez simplement la touche « Retour » enfoncée et vous trouverez toutes les pages précédentes disponibles pour revenir en arrière.

Si vous êtes comme moi et pensez que l’application Notes est l’une des applications de stock les plus importantes, vous adorerez cette astuce iPhone. Lors de la modification d’une note, vous pouvez appuyer dessus avec trois doigts pour découvrir un menu contextuel masqué.

Avec ce geste, vous obtiendrez la bascule « Copier, Couper et Coller » dans une barre supérieure, au lieu d’avoir à appuyer et à maintenir une lettre, un mot ou une phrase. De plus, vous aurez également accès aux options « annuler » et « rétablir ».

Raccourci de la minuterie sur le centre de contrôle

Tout d’abord, si vous n’avez pas la bascule Minuterie dans votre Centre de contrôle, suivez simplement ces étapes :

Aller aux paramètres; »

Ouvrez « Centre de contrôle » et ajoutez la bascule Minuterie.

Maintenant, le conseil iPhone que vous attendez. Avec la minuterie ajoutée à votre centre de contrôle, appuyez longuement sur la bascule et vous pouvez faire glisser votre doigt pour sélectionner la durée exacte dont vous avez besoin pour être rappelé. Plus fiable que Siri, non ?

Hack de musique vidéo

Si vous avez un iPhone 13 Pro, vous connaissez probablement le mode cinématique, ou même si vous voulez simplement filmer une vidéo, vous savez que la musique le rend encore meilleur. Dans cet esprit, il existe un hack que vous pouvez faire pour lire n’importe quelle chanson tout en enregistrant une vidéo avec l’application Appareil photo intégrée de l’iPhone.

C’est certainement l’un des meilleurs conseils pour iPhone, et voici comment vous pouvez en tirer parti :

Commencez à jouer une chanson sur Apple Music, Spotify, YouTube, Amazon Music, etc.

Ouvrez l’application Appareil photo, puis appuyez, maintenez enfoncé pendant une seconde et faites glisser votre doigt vers la droite pour transformer le tireur photo en tireur vidéo ;

De cette façon, la musique continuera à jouer pendant que vous enregistrez une vidéo.

Déplacer plusieurs applications en même temps

Cette astuce iPhone existe depuis des années, mais mieux vaut tard que jamais pour apprendre l’une des meilleures astuces disponibles. Lors de l’organisation de votre écran d’accueil, appuyez longuement sur une application pour démarrer le mode jiggle. Avec un doigt, maintenez et déplacez une application. Ensuite, avec un autre doigt, commencez simplement à appuyer sur toutes les applications que vous souhaitez déplacer à côté de la première.

Il y a 22 meilleurs trucs et astuces iPhone supplémentaires qui vous attendent

Si vous saviez déjà ces cinq choses que j'ai partagées avec vous, vous serez ravi d'apprendre que vous pouvez apprendre 22 astuces iPhone supplémentaires

Les connaissiez-vous tous ? Lequel préférez-vous? Partagez vos pensées sur nos réseaux sociaux.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :