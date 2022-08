Les dépenses de consommation dans l’industrie du jeu vidéo ont baissé de 13% au dernier trimestre

En bref : au deuxième trimestre, les dépenses de consommation des États-Unis en contenu de jeux vidéo ont chuté de 13 % d’une année sur l’autre, et le hardware et les accessoires ont chuté de 1 et 11 points, respectivement. Concernant les consoles, la Nintendo Switch a vendu le plus d’unités, tandis que la PlayStation 5 a généré le plus d’argent. Pendant ce temps, MultiVersus a dépassé Elden Ring en tant que jeu le plus vendu le mois dernier.

Le rapport du groupe d’études de marché NPD sur les dépenses des consommateurs américains en contenu de jeux vidéo révèle que les ventes de hardware et d’accessoires sont tombées à 12,35 milliards de dollars au deuxième trimestre, soit une baisse de 13% d’une année sur l’autre. Les raisons de cette baisse seraient notamment les contraintes persistantes d’approvisionnement en consoles (principalement la PlayStation 5), un nombre réduit de nouvelles sorties de jeux, la hausse du coût de la vie et le retour des dépenses expérientielles (voyages, participation à des événements en direct, etc.). Cependant, NPD note que les dépenses de consommation sont toujours supérieures aux niveaux d’avant la pandémie.

Les dépenses globales en contenu de jeux vidéo, y compris les ventes physiques et numériques, les DLC, les microtransactions et les abonnements sur consoles, cloud, mobiles, portables, PC et VR, ont chuté de 13 % au dernier trimestre pour atteindre 10,97 milliards de dollars. Le contenu d’abonnement a été le seul segment à afficher des gains positifs, tandis que les dépenses de jeux mobiles ont chuté de 12 %.

US NPD PREMIUM GAMES – Juillet 2022 Top 20 des vendeurs pic.twitter.com/a2YXDdqwp0 — Mat Piscatella (@MatPiscatella) 19 août 2022

Les ventes de hardware de jeux vidéo sont restées relativement stables au dernier trimestre, ne reculant que de 1 % en glissement annuel. La famille Nintendo Switch a vendu le plus d’unités, tandis que la PlayStation 5 a généré les ventes en dollars les plus élevées de la période. Les dépenses en accessoires de jeux vidéo ont chuté de 11% au deuxième trimestre, principalement en raison d’une baisse des ventes de manettes de jeu.

En juillet, MultiVersus a détrôné Elden Ring en tant que jeu vidéo le plus vendu (en dollars), bien qu’il ne soit sorti que le 19. MultiVersus est un jeu gratuit, mais les microtransactions en jeu associées à des packs de fondateurs contenant des tickets de personnage utilisés pour débloquer des combattants l’ont aidé à gagner plus d’argent que les jeux payants.

Le jeu de combat a connu le plus de succès sur les plateformes Xbox, suivi d’Elden Ring et de Call of Duty : Vanguard. Sur PlayStation, Elden Ring est arrivé en tête, avec MLB: The Show 22 faisant également mieux que MultiVersus. Pendant ce temps, Xenoblade Chronicles 3 était le jeu le plus vendu de juillet sur la Nintendo Switch, avec Mario Kart 8 et Kirby and the Forgotten Land complétant les trois premiers.