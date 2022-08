Ce mod Doom convertit les anciens sprites en voxels 3D

De l’autre côté du miroir : une tonne de mods au fil des ans ont proposé des versions radicalement différentes du jeu de tir à la première personne classique d’id Software. Voxel Doom, en revanche, est remarquablement subtil, étant donné qu’il transforme fondamentalement les personnages et les accessoires du jeu de la 2D à la 3D.

L’utilisateur de ModDB _chillo a publié cette semaine un nouveau mod qui remplace la plupart des sprites 2D originaux de Doom par des voxels 3D. On pourrait penser que le changement se heurterait à l’identité visuelle du jeu, mais si quoi que ce soit, les voxels le complètent.

Le dernier mod que j’ai essayé qui ajoutait des modèles de personnages 3D à un FPS 2.5D des années 1990 était l’un des paramètres facultatifs du port source EDuke32 pour Duke Nukem 3D, et je l’ai rapidement désactivé. Cela peut être une distraction amusante après avoir passé de nombreuses années à regarder les graphismes originaux, mais des jeux comme Doom et Duke 3D fonctionnent à travers des illusions d’optique qui font ressembler la 2D à la 3D. Ce style ne correspond pas parfaitement aux véritables polygones 3D.

En jouant à Doom avec des voxels, je ne peux presque pas faire la différence avec le jeu vanille jusqu’à ce que je me rapproche. Les démons, les accessoires et les explosions sont toujours aussi pixélisés et ne se démarquent pas des environnements 2.5D. L’un des plus grands atouts du mod est peut-être qu’il conserve les images d’animation d’origine.

La principale modification est que lorsque la caméra se déplace autour des sprites, ils n’ont plus cet effet de panneau d’affichage en rotation qui brise généralement l’illusion des tireurs 2.5D. Au lieu d’essayer de rendre le FPS de 1993 moderne, Voxel Doom complète sa fausse présentation 3D.

Contrairement à quelque chose comme le mod de traçage de rayons qui ajoute un système d’éclairage totalement nouveau et fascinant, le mod voxel rappelle celui qui a utilisé un réseau de neurones pour améliorer les sprites en 2018. Ce mod cherchait également à simplement lisser certains des bords visuels de Doom. , en particulier lorsque les joueurs se sont approchés des sprites.

Il serait intéressant de voir les deux appliqués à tous les autres tireurs 2.5D comme Duke, Wolfenstein 3D, Blood ou Star Wars Dark Forces. Modder _chillo travaille actuellement pour ajouter Voxel Doom à Doom II.

Ceux qui cherchent à l’essayer peuvent télécharger le fichier zip à partir de ModDB, puis le faire glisser et le déposer sur un exécutable GZDoom. Pour y jouer, il faut GZDoom 4.8.2 ou une version ultérieure et le fichier Doom.wad d’origine.