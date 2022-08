Dislyte Tier List 2022 (Tous les Espers classés)

Dislyte est un jeu de combat pour Android et iOS appareils qui vous permettent de combattre diverses créatures mythologiques avec vos amis étant donné que le jeu a plusieurs types de dieux. Vous pouvez utiliser différents pouvoirs surnaturels pour battre vos ennemis. Des jeux comme ceux-ci vous obligent à élaborer des stratégies pour vos mouvements et en même temps à constituer votre équipe avec uniquement les meilleurs des meilleurs personnages du jeu. donc voila Liste des niveaux de Dislyte qui montre le classement de tous les Dislyte Espers.

Tout comme de nombreux autres jeux pour appareils mobiles, Dislyte propose un grand nombre de personnages appelés espers parmi lesquels vous pouvez choisir. Tous les personnages ne peuvent pas être mieux utilisés pour les batailles, et cela peut être un peu difficile pour les nouveaux joueurs. Voici donc une liste de niveaux de tous les personnages du jeu Dislyte.

Liste des niveaux de Dislyte

Cette liste de niveaux d’espers du jeu Dislyte vous aidera à prendre les bonnes décisions lors de la constitution de votre équipe et également lors des combats contre les ennemis. La liste des niveaux comporte six niveaux commençant par le niveau SS jusqu’au niveau D. Les trois niveaux supérieurs abritent les meilleurs Espers de Dislyte et les deux derniers niveaux abritent les personnages que vous ne devriez pas utiliser dans vos batailles.

Liste des Espers de niveau Dislyte SS

Ahmed

Claire

gabrielle

Lin Xiao

Lucas

Ophélie

Sortie

Ounas

Liste des espers de niveau S Dislyte

Alice

Asenath

Catherine

Cécile

Donar

Fabrice

Hyde

Jiang Jiuli

Jin Yuyao

Li Ling

Lu Yi

Mélanie

Narmer

Corbeau

Ponceuse

Terre de sienne

Triki

Zora

Dislyte A Tier Espers Liste

Blondina

Bonnie

Céline

Chloe

A dessiné

Elra

Jeanne

Homme de Jiang

Kara

Lewis

Longue Mian

Mona

Nicolas

Ren Si

Tang Yun

Tiyé

Trévor

Unly Chaï

Ye Suhua

Dislyte B Tier Espers Liste

Anesidora

Aurèle

Bérénice

Bryn

Chang Pu

Dhalia

Djéser

Freddie

Heng Yue

Laura

Lauren

Lynn

Meredith

Q

Stweart

Tang Xuan

Taylor

Xiao Yin

Xie Chuyi

Xie Yuzhi

Dislyte C Tier Espers Liste

Alexa

Arcanes

Chalmers

Falken

Hélène

Jacob

Kaylee

Léon

Ollie

Pritzker

Zelmer

Dislyte D Tier Espers Liste

Bai Liuli

Bardon

David

Salle

Layla

Li Ao

Luo Yan

Conclusion

Voici la liste des niveaux Dislyte des meilleurs et des pires Espers que vous pouvez utiliser pour vous battre dans le jeu. Maintenant que vous savez quels personnages doivent utiliser et lesquels ne devraient pas, vous pouvez prendre de bonnes décisions lors de la préparation de votre équipe pour une bataille.

