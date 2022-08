Comment réduire le décalage sur vos écouteurs Bluetooth

La latence est le problème

Vous achetez de nouveaux écouteurs et les essayez sur votre téléphone. Ils sont parfaits pour écouter Spotify ou le podcast occasionnel. Mais un jour, vous découvrez que la série que vous regardez sur Netflix n’est pas synchronisée avec le son. Ce problème se produit de moins en moins, car la technologie progresse. Cependant, il est possible que cela vous soit arrivé et que vous souhaitiez savoir s’il existe un moyen de résoudre ce problème, ce qui est assez ennuyeux lorsque vous regardez des films, des séries ou des vidéos sur YouTube.

Cet écart que vous percevez entre les lèvres de l’interlocuteur et ce que vous entendez est la fameuse latence. Cet intervalle de temps existe toujours, même lorsque nous utilisons des câbles. La latence est mesurée en millisecondes et est totalement imperceptible lors du passage à des valeurs faibles. Cependant, lorsque la latence est élevée, l’expérience d’écoute peut être complètement gâchée.

codecs

Chaque casque prend en charge un certain nombre de codecs. Il en va de même pour chaque appareil que vous allez utiliser comme Source audio. Il existe des codecs meilleurs et pires, mais la chose la plus importante à savoir est que votre casque et votre appareil de lecture doivent prendre en charge le même codec. Surtout quand on parle d’équipement haut de gamme. Connaître les codecs est essentiel pour pouvoir tirer le meilleur parti de chaque produit et éviter la latence tant redoutée.

CCS

Cette norme a été créée en 1993 et ​​est le codec minimum que tout appareil audio Bluetooth doit prendre en charge. Il utilise le profil audio A2DP. La mauvaise chose à propos de ce codec est que sa compression est tout à fait améliorable. Il atteint un débit maximum de 328 kbps, et son retard est son talon d’Achille.

ACC

Il s’agissait d’un développement de plusieurs sociétés, parmi lesquelles AT&T, Nokia et Sony se distinguaient, pour n’en nommer que quelques-unes. Sa qualité audio est supérieure au SBC, mais sa latence est encore pire. Il est devenu très populaire grâce à Apple et YouTube. Bien qu’il s’agisse d’une ancienne norme, elle s’est améliorée au fil des ans, en particulier dans la section de transmission sans fil.

Dans ce codec, nous pouvons inclure le LD-AAC et ses variantes, qui est celui qu’Apple utilise dans ses AirPods. Actuellement, bon nombre de ses problèmes d’origine ont été résolus grâce à ses évolutions, et on peut dire qu’il s’agit d’un codec capable de faire face aux plus avancés du secteur.

LDAC de Sony

C’est l’un des codecs les plus avancés que nous ayons aujourd’hui. C’est l’explication de la raison pour laquelle les écouteurs sans fil de cette marque ont la renommée qu’ils ont. Il a trois variantes :

LDAC 330kbps

LDAC 660kbps

LDAC 990 kbit/s

QualcommaptX

Ce codec a commencé à être développé dans les années 80. En 2015, Qualcomm l’a repris pour le développer. Ils ont réalisé trois variantes :

Faible latence : avec la variante aptX LL. Il supporte une cadence autour de 30 ms.

Haute définition : avec la variante aptX HD. Ce codec est conçu pour écouter de la musique. La latence est sacrifiée pour augmenter le débit binaire maximal, étant une norme qui dépasse la qualité sonore d’un CD, pouvant atteindre 576 kbps à 24 bits et 192 kHz.

Codec adaptatif : permet de basculer entre aptX LL et aptX HD en fonction de ce que l’on joue, atteignant même des valeurs intermédiaires.

LDHC (audio sans fil haute résolution)

Ce codec a été développé par le HWA, et a deux variantes. L’association est soutenue par des entreprises importantes du secteur telles que Sennheiser, AudioTechnica, Pioneer ou Huawei. Le codec est capable de fournir un maximum de 900 kbps à 24 bits et 96 KHz avec une latence relativement faible.

LC3

Il permet un débit compris entre 160 kbps et 345 kbps entre 8 et 48 kHz avec une très faible latence. Il s’agit d’un développement du groupe d’intérêt spécial Bluetooth (SIG). Il est inclus dans la technologie Bluetooth LE Audio.

Comment résoudre les problèmes de latence sur votre casque Bluetooth

Certaines solutions qui servent à minimiser la latence de vos écouteurs sont les suivantes :

Mettre à jour les codecs sur les deux appareils

Maintenant que vous connaissez les codecs les plus importants qui existent, il est temps d’identifier ceux qui sont compatibles avec votre téléphone et vos écouteurs.

Si vous avez un ancien mobile et de nouveaux écouteurs, le problème de latence peut être là. Mettez à jour le système d’exploitation et le firmware de votre casque. L’objectif de ce procédé est d’éviter d’utiliser le codec le plus générique, qui, étant le plus ancien, est évidemment celui qui fonctionne le moins bien.

Réappairez l’appareil

Parfois, le problème n’est pas tant le codec qu’un problème spécifique. Vous devez coupler à nouveau l’appareil si vous pensez qu’il y a des problèmes de connexion ou si vous ne constatez qu’une latence dans l’un des deux écouteurs.

Éviter les interférences

On le sait, la connexion via Bluetooth est très délicate. Tout d’abord, la distance maximale à laquelle il fonctionne habituellement est de 10 mètres. Tout obstacle à cet endroit peut provoquer un dysfonctionnement.

Si nous avons des appareils connectés et qui utilisent également Bluetooth, ils pourraient interférer avec la qualité. Cela pourrait provoquer des interférences et augmenter la latence lors de l’écoute du son.

Tous les téléphones et casques ne sont pas compatibles

Nous revenons au sujet des codecs. Tout fabricant d’écouteurs qui souhaite utiliser l’un de ces merveilleux codecs dont nous avons parlé dans la section précédente, doit passer par la case —si leurs propriétaires vendent des licences, bien sûr—. Les casques les moins chers ne prennent en charge que les codecs les plus anciens. Minimiser la latence va être impossible. Vous comprenez maintenant pourquoi vous pouvez acheter des écouteurs sans fil pour la salle de sport pour dix euros, n’est-ce pas ?

Mais nous pouvons également avoir le problème avec le périphérique de lecture. Vous pouvez avoir de très bons écouteurs et un mobile dont le fabricant n’a pas payé les licences pour utiliser ce codec. Résultat? Le casque fonctionnera avec un codec différent. Pour cette raison, les AirPod sont mieux entendus sur les iPhones et les écouteurs Sony sont parfaitement entendus sur tout mobile prenant en charge LDAC.

Avant d’acheter un casque Bluetooth, consultez la fiche technique de votre téléphone et analysez attentivement les codecs qu’il prend en charge. Procurez-vous alors un casque compatible. Sinon, votre appareil fonctionnera avec un codec qui n’est pas optimal. Et vous le remarquerez à la fois en termes de qualité et de latence.