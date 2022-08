La nouvelle comédie noire de Sharon Horgan « Bad Sisters » est diffusée sur Apple TV+

Apple TV + a présenté aujourd’hui les trois premiers épisodes de la nouvelle série de comédie noire Bad Sisters, mettant en vedette, écrite et produite par Sharon Horgan, issue de l’accord global de Horgan avec Apple.

Sans surprise compte tenu du titre, l’émission télévisée se concentre sur la vie des sœurs Garvey, qui vivent en Irlande. La prémisse est centrée sur la mort du mari de l’une des cinq sœurs. La cause du décès est mystérieuse. La compagnie d’assurance soupçonne certainement un acte criminel et refuse de payer.

Le spectateur découvre rapidement que les sœurs avaient en effet comploté des moyens de le tuer des mois plus tôt. Le mari était un imbécile toxique, et ils ont tous convenu qu’ils seraient mieux s’il n’était pas là. Mais, ont-ils réellement mis en œuvre le plan de meurtre – et exactement comment l’ont-ils fait ?

La série de dix épisodes est vaguement basée sur la série limitée flamande Clan. Cependant, il est possible que les personnages de la série continuent dans les saisons futures – bien que cela n’ait pas encore été annoncé.

Comment regarder Bad Sisters

Bad Sisters est diffusé exclusivement sur Apple TV +. Inscrivez-vous ici si vous n’avez pas encore de compte et accédez à un essai gratuit de sept jours. Vous pouvez regarder Apple TV+ à l’aide de l’application Apple TV sur iPhone, iPad, Mac, Apple TV, Amazon Fire Stick, les clés Roku, les consoles de jeux PlayStation et Xbox et les téléviseurs intelligents.

Un abonnement Apple TV+ débloque l’accès à toutes les émissions et tous les films Apple Original TV ; vous pouvez voir tout ce qu’il faut regarder ici. Les nouvelles sorties notables qui se croisent avec la série « Bad Sisters » incluent la dernière saison de SEE avec Jason Momoa, le long métrage The Greatest Beer Run Ever avec Zac Efron et la nouvelle série dramatique Shantaram avec Charlie Hunnam.

Apple publie les deux premiers épisodes de Bad Sisters pour le lancement de la série de cette semaine. Le reste de la saison débutera chaque semaine, tous les vendredis, jusqu’au 14 octobre.

Bad Sisters Épisode 1 : 19 août 2022

Bad Sisters Épisode 2 : 19 août 2022

Bad Sisters Épisode 3 : 26 août 2022

Bad Sisters Épisode 4 : 2 septembre 2022

Bad Sisters Épisode 5 : 9 septembre 2022

Bad Sisters Épisode 6 : 16 septembre 2022

Bad Sisters Épisode 7 : 23 septembre 2022

Bad Sisters Épisode 8 : 30 septembre 2022

Bad Sisters Épisode 9 : 7 octobre 2022

Bad Sisters Épisode 10: 14 octobre 2022

