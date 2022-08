La canicule en Chine oblige les usines à fermer, affectant Intel, Foxconn, Toyota et bien d’autres

En un mot : La vague de chaleur et la sécheresse en cours en Chine ont provoqué des pénuries d’électricité dans la province du Sichuan, qui dépend fortement de l’énergie hydroélectrique. Le gouvernement a ordonné à plusieurs usines de la région d’arrêter la production pendant six jours, ce qui pourrait entraîner des retards pour certains fabricants.

De nombreuses usines de la province chinoise du Sichuan ont suspendu leurs activités du lundi au samedi afin de soulager une partie de la pression exercée sur le réseau électrique par la vague de chaleur en cours dans le pays. Le Sichuan est un centre manufacturier majeur et l’une des plus grandes provinces de Chine avec une population de 84 millions d’habitants.

La Chine traverse actuellement la vague de chaleur la plus forte des six dernières décennies, de nombreuses villes ayant vu les températures augmenter de plus de 40 degrés Celsius (104 degrés Fahrenheit).

La climatisation est devenue extrêmement populaire en Chine, le pays consommant 68 fois plus d’électricité pour le refroidissement aujourd’hui qu’en 1990.

La chaleur extrême a poussé de nombreuses personnes à augmenter la climatisation de leurs maisons et de leurs bureaux, ce qui exerce une pression immense sur le réseau électrique. En fait, la climatisation est devenue extrêmement populaire en Chine, le pays utilisant aujourd’hui 68 fois plus d’électricité pour le refroidissement qu’en 1990. De plus, le Sichuan dépend fortement de l’hydroélectricité, ce qui le rend encore plus vulnérable à la récente sécheresse. les réservoirs des barrages s’assèchent.

Intel est l’un des fabricants touchés par le rationnement énergétique dans la région, car il possède deux usines d’assemblage et de test à Chengdu, dans le Sichuan. L’ensemble du campus a utilisé environ 240 GWh d’énergie l’année dernière (y compris le gaz naturel et le mazout), ce qui montre la quantité d’énergie que seules deux usines de fabrication peuvent tirer. Il reste à voir si la perturbation affectera les prix et la disponibilité des produits Intel.

La pénurie d’énergie a également touché des usines appartenant à des entreprises telles que Toyota, Volkswagen, Texas Instruments, Foxconn et le géant des batteries CATL, qui fournit des batteries à de nombreux fabricants de véhicules électriques. Selon Bloomberg, VW ne s’attendait qu’à de légers retards dans les livraisons aux clients, tandis que Foxconn a mentionné que ses installations n’avaient subi qu’un « impact limité » de la sécheresse.

Dans le même ordre d’idées, Apple tente de réduire sa dépendance à l’égard de la Chine en déplaçant une partie de sa fabrication vers d’autres pays comme le Vietnam et l’Inde.