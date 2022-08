Apple devrait annoncer une nouvelle génération d’iPad Pro lors de la rumeur d’octobre. Comme cela fait des mois que les rumeurs sur cette tablette ont commencé, certaines fonctionnalités seront très probablement disponibles avec cette nouvelle génération d’iPad Pro. Poursuivez votre lecture pendant que nous rassemblons quatre d’entre eux que nous nous attendons à voir sur l’iPad Pro 2022.

Socket en charge de MagSafe

L’une des principales fonctionnalités disponibles sur le nouveau MacBook Pro et sur l’iPhone est la compatibilité MagSafe. Pour l’iPad Pro 2022, il semble qu’Apple pourrait enfin adopter cette technologie sur la tablette.

Alors qu’on avait d’abord cru que l’entreprise fabriquerait un dos en verre entier pour cet appareil, il semble que ce ne soit plus le cas, car l’iPad Pro serait beaucoup plus fragile et lourd. Selon Netcost-security.fr Selon certaines sources, Apple envisage de créer un logo plus grand à l’arrière de l’iPad avec une finition en verre. Cela aiderait la puissance à être transmise à travers la tablette.

Dans le même temps, le blog japonais Macotakara a rapporté qu’Apple pourrait ajouter « des connecteurs à 4 broches sur les bords latéraux supérieur et inférieur » du nouvel iPad Pro pour prendre en charge de nouveaux accessoires.

Options miniLED et LCD pour l’iPad Pro 2022

Lorsque les rumeurs sur l’iPad Pro 2022 ont commencé, on pensait que les deux tablettes seraient dotées d’un écran miniLED. Désormais, les analystes Ross Young et Ming-Chi Actu ont déclaré qu’Apple conserverait la technologie LCD pour le plus petit iPad 11 pouces en raison des coûts de production élevés.

« Apple prend part avec un seul produit pour le reste de cette année dans cette catégorie. Alors qu’on pensait auparavant qu’Apple introduirait également des MiniLED sur l’iPad Pro 11 pouces, nous ne pensons plus que ce soit le cas, du moins pas cette année. Apple ciblerait ses MiniLED sur des écrans plus grands et plus chers », a déclaré Actu en mars.

Durée de vie de la batterie améliorée

Netcost-security.fr est en mesure de confirmer qu’Apple travaille sur un nouvel iPad Pro avec une batterie plus grande, car certains utilisateurs se plaignent que le Magic Keyboard provoque une décharge excessive de la batterie.

Avec cela, bien qu’Apple promette toujours une autonomie de 10 heures, cela indiquerait que cet iPad pourrait gérer des tâches plus exigeantes plus longtemps – ou, du moins, plus de temps connecté avec le Magic Keyboard et l’Apple Pencil, qui subiront probablement une refonte .

La puce M2 arrive sur l’iPad Pro 2022

Après qu’Apple ait surpris tout le monde avec l’ajout de la puce M1 sur l’iPad Pro, il est probable que l’entreprise ajoute une version améliorée de ce processeur au prochain iPad Pro 2022. Naturellement, cet iPad comporterait la puce M2.

Netcost-security.fr des sources corroborent que ce nouvel iPad comportera ce nouveau processeur. Le premier lot de puces M2 est déjà disponible avec d’autres produits à venir.

Au final

Ce sont quatre fonctionnalités que nous nous attendons à voir sur l’iPad Pro 2022. À l’heure actuelle, il semble que cette tablette pourrait sortir plus tard cette année, lors d’un événement supposé en octobre, selon Bloomberg. Ce produit sera important pour que les utilisateurs profitent de toutes les fonctionnalités fournies avec iPadOS 16, telles que Stage Manager, le mode de référence, etc.

Êtes-vous enthousiasmé par ce prochain iPad? Partagez vos pensées sur nos réseaux sociaux.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :