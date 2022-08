Les boutons de la vieille école battent les écrans tactiles modernes lors d’un test de sécurité automatique

Pourquoi c’est important : les écrans tactiles remplacent lentement mais sûrement les boutons physiques comme méthode standard d’interface avec les automobiles, mais sont-ils plus faciles ou plus sûrs que leurs homologues à boutons ?

Le magazine automobile suédois Vi Bilägare a récemment testé une douzaine de véhicules. Parmi eux, 11 comportaient des écrans tactiles et un seul – un Volvo V70 de 17 ans – s’appuyait sur des boutons physiques d’antan.

La publication a mesuré combien de temps il a fallu à un driver pour effectuer une série de tâches de base tout en voyageant à 68 mph sur un parcours fermé. Notamment, les drivers ont eu le temps de se familiariser avec chaque voiture et leurs systèmes d’infodivertissement respectifs avant le début des tests.

Les tests consistaient à effectuer quatre tâches, notamment activer le siège chauffant, augmenter la température de deux degrés, démarrer le dégivreur, allumer la chaîne stéréo et régler la station sur un canal spécifique, réinitialiser l’ordinateur de bord et abaisser les voyants des instruments au niveau le plus bas, puis en éteignant l’affichage central.

La Volvo V70 2005 à boutons a obtenu les meilleurs résultats lors des tests, ne prenant que 10 secondes au driver pour effectuer tous les tests. Roulant à 68 mph, le véhicule n’a parcouru que 1 004 pieds pendant que le driver effectuait les réglages.

À l’opposé du spectre se trouve le MG Marvel R, un SUV chinois compact. Le driver a eu besoin de 44,6 secondes pour effectuer toutes les tâches à l’aide de son écran tactile et a parcouru 4 501 pieds au cours du processus. Le véhicule à écran tactile le plus performant était le Dacia Sandero, car son driver n’avait besoin que de 13,5 secondes pour parcourir toute la gamme. La C40 de Volvo était un cheveu derrière, terminant avec un temps de 13,7 secondes.

Selon la publication, les constructeurs automobiles se tournent de plus en plus vers les écrans tactiles car ils offrent un intérieur plus propre avec un minimum de composants. Les compteurs de haricots privilégient également les écrans tactiles car ils sont moins coûteux à mettre en œuvre et peuvent être mis à jour au fil du temps avec des fonctionnalités supplémentaires.

Préférez-vous l’esthétique épurée des véhicules modernes à écran tactile ou êtes-vous un puriste avec un penchant pour les boutons éprouvés ?