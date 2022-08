À quoi ressemblerait mieux Call Saul s’il s’agissait d’un jeu Game Boy

Better Call Saul, le spin-off de Breaking Bad, a enfin atteint son dernier chapitre cette semaine. La série d’avocats, créée par Vince Gilligan et Peter Gould, s’est terminée après sept longues années au cours desquelles nous avons pu voir ce qui s’est passé avant et aussi ce qui s’est passé après qu’un certain Heisenberg a fait irruption au Nouveau-Mexique avec de la méthamphétamine bleue. De nombreux fans du monde entier ont voulu rendre leurs propres hommages pour dire au revoir à la série, mais peu sont aussi originaux que ce faux jeu vidéo Game Boy que nous allons vous montrer dans cet article.

Better Call Saul, une série qui égale et même dépasse Breaking Bad

Cela a commencé comme une autre série dans l’univers Breaking Bad où il semblait qu’ils allaient approfondir un peu cet avocat corrompu et haineux qui travaille pour Walter et Jesse. Ses premières saisons ont été lentes, mais au fil du temps, la série a résolu pratiquement tous les doutes que nous avions sur ce qu’était Albuquerque avant que le professeur de chimie ne quitte la salle de classe et ne commence sa carrière de criminel. Et le tout avec un style cinématographique et un niveau de détails et de références qui nous ont émerveillés épisode après épisode.

Un hommage à l’apogée de la série

Le youtubeur Lumpy Touch a voulu dire au revoir à Better Call Saul de manière très originale. Sur sa chaîne, ce créateur réalise généralement des animations de style Pixel Art, et le travail de Gilligan n’y a pas échappé cette fois.

Lumpy Touch a conçu ce qui serait un jeu vidéo des années 90 basé sur Better Call Saul. Une sorte de recueil de mini-jeux sur certains des moments les plus emblématiques de la série. En récréation, le jeu vous permettrait de choisir l’un des trois personnages les plus importants de l’intrigue : Jimmy (ou Saul, selon le moment où vous l’attrapez), Kim ou Mike.

En choisissant Jimmy, le jeu montre une cinématique de Chuck rappelant à notre protagoniste qu’il sera toujours « Slippin’ Jimmy ». À son époque, cette séquence ne semblait pas avoir beaucoup d’importance. Cependant, nous avons tous ses mots gravés dans nos têtes après les événements survenus au cours de cette dernière saison.

Après la colère de son frère, le jeu montre Jimmy dans le désert à la manière de Super Mario avec les sacs d’argent du cartel, comme on l’a vu dans l’épisode Bagman. Encore un grand moment iconique de la série, car si on analyse bien ce que son créateur a voulu nous dire, l’esprit de Jimmy y est resté pour toujours et c’est justement cette aventure qui a abouti à la transformation en Saul. Et, pour ne rien arranger, le mode du protagoniste se termine par son combat sur le ring avec Howard, un autre moment clé de la saison dernière – alors que nous étions encore très innocents et que nous n’imaginions pas ce que Vince Gilligan avait écrit après ce chapitre.

Mike, pour sa part, a aussi son petit mini-jeu. Une sorte de tireur d’arcade sniper qui représente le jour où il a fait la plus grosse erreur de sa vie. La scène qu’il émule pourrait être vue dans le neuvième épisode de la première saison. Le camion de crème glacée de Salamanca finirait par impliquer Mike dans l’une des plus grandes organisations criminelles du Nouveau-Mexique.

Bien sûr, nous voulions voir des animations liées au personnage de Kim Wexler. Espérons que Lumpy Touch reçoive suffisamment d’encouragements pour faire une deuxième partie de la vidéo.