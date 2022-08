Apple Card remporte à nouveau le classement de satisfaction client de JD Power

JD Power a publié aujourd’hui son étude annuelle sur la satisfaction des cartes de crédit aux États-Unis et Apple s’est imposé pour la deuxième année consécutive.

Apple a souligné la réalisation dans un article de la salle de presse :

« Apple Card et l’émetteur Goldman Sachs ont de nouveau dominé les classements du segment des émetteurs de cartes de crédit de taille moyenne de l’étude annuelle de satisfaction des cartes de crédit américaines JD Power pour la deuxième année consécutive.1 Apple Card et l’émetteur Goldman Sachs se sont également classés au premier rang dans tous les pays. catégories interrogées dans le segment des émetteurs de cartes de crédit de taille moyenne pour la deuxième année consécutive, y compris l’interaction, les conditions de carte de crédit, la communication, les avantages et services, les récompenses et les moments clés.

La vice-présidente Apple Pay et Apple Wallet d’Apple, Jennifer Bailey, a partagé quelques réflexions sur le prix :

« L’amélioration de la vie de nos clients est au cœur de ce que nous faisons, c’est pourquoi nous sommes honorés qu’Apple Card et l’émetteur Goldman Sachs soient à nouveau reconnus cette année pour la satisfaction de la clientèle », a déclaré Jennifer Bailey, vice-présidente Apple Pay et Apple Wallet. « Nous restons déterminés à fournir une première carte de crédit numérique qui aide les clients à mener une vie financière plus saine, et nous sommes impatients de continuer à fournir des outils financiers innovants et une satisfaction client primée à nos utilisateurs d’Apple Card. »

