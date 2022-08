Pourquoi mes écouteurs Apple sonnent-ils si mal sur Android ?

Apple n’a pas inventé les écouteurs sans fil, mais le lancement des AirPods en 2016 a eu un certain impact sur le développement de ce type de produit. Il suffit de jeter un coup d’œil sur le marché pour s’apercevoir qu’il y a des clones d’AirPods partout. Les AirPods sont devenus les écouteurs sans fil les plus célèbres de la planète, et beaucoup de gens pensent même qu’ils ne peuvent être utilisés qu’avec des appareils Apple tels que l’iPhone, l’iPad ou l’Apple Watch. Les AirPod peuvent être utilisés sur les téléphones Android, mais comme nous vous le dirons aujourd’hui, ce n’est pas une bonne idée.

AirPods sur iOS vs. AirPod sur Android

Lorsque nous mettons des AirPod dans nos oreilles, les informations qui vont du téléphone portable au casque doivent être compressées afin d’être envoyées en temps réel via Bluetooth. Cela se produit avec n’importe quel casque sans fil, et le travail de compression est effectué par un codec. Chaque fabricant de casque prend en charge un certain nombre de codecs. Pour que l’appareil fonctionne comme prévu, le téléphone, la tablette ou l’ordinateur que nous utilisons comme Source doit prendre en charge le même logiciel.

Les AirPod d’Apple utilisent le codec sans fil Bluetooth AAC. Et, bien que la plupart des téléphones Android prennent en charge ce codec, son fonctionnement diffère selon les systèmes d’exploitation.

Android ne s’entend pas avec AAC

Android gère les codecs Bluetooth différemment d’iOS. Et la gestion dépendra de plusieurs facteurs, tels que l’appareil, la qualité de la connexion et les algorithmes de planification de puissance Android. Pour Android, le cryptage Bluetooth n’est pas une priorité, car le système considère qu’il a des choses plus importantes à gérer. Pour cette raison, en le minimisant, la qualité de l’audio peut en souffrir.

Mais la chose n’est pas la seule chose là-bas. Le codec AAC est basé sur la psychoacoustique, qui n’est rien de plus que la compression du son basée sur la façon dont nous, les humains, le percevons. Ce type de traitement consomme beaucoup plus de ressources que les autres codecs Bluetooth. Et, comme nous l’avons dit, Android ne donne pas la priorité à ce type de tâche. Pour cette raison, la lecture du son sur les AirPods peut ne pas être optimale lors de l’utilisation d’un téléphone ou d’une tablette Android.

Mes oreilles verront-elles la différence ?

Nous entrons ici dans un autre débat. Cela dépend de votre degré d’audiophilie et de votre expérience dans le monde du son. L’utilisateur moyen peut ne pas remarquer la différence, même s’il est possible de constater un certain retard dans le son diffusé lorsqu’il regarde un film, une série ou n’importe quelle vidéo.

Comme le souligne très bien le médium SoundGuys, les piètres performances des AirPod ne sont pas la faute de l’AAC – bien qu’ils considèrent que le codec n’est pas parfait non plus. Lors de leurs tests, ils ont même trouvé des différences de performances dans les AirPod en fonction du téléphone Android qu’ils utilisaient.

Que tirons-nous alors comme conclusion ? Si vous avez un téléphone Android, n’achetez pas d’AirPods. En plus d’être moins performant, vous renoncerez à de nombreux avantages de ce produit, tels que le couplage avancé, l’optimisation de la puissance et d’autres fonctionnalités qui ne sont disponibles que pour les utilisateurs de l’écosystème Apple.