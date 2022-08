PSA : un bug iOS 16 beta 6 entraîne la suppression aléatoire des cartes Amex d’Apple Pay

Si vous rencontrez des problèmes avec vos cartes American Express et Apple Pay dans iOS 16, vous n’êtes pas seul. Apple a reconnu un problème dans les notes de version d’iOS 16 beta 6 où « les cartes American Express devront peut-être être supprimées et rajoutées à Wallet ».

Bug Amex et Apple Pay dans iOS 16

Le problème affecte de nombreuses personnes exécutant la version bêta 6 d’iOS 16, y compris moi-même et plusieurs autres Netcost-security.fr membres du personnel. Essentiellement, le problème est que vos cartes American Express seront supprimées au hasard d’Apple Pay sans raison, et vous devez les rajouter manuellement à votre appareil.

Des bugs sont à prévoir lors de l’exécution de la bêta d’iOS 16, mais celui-ci est particulièrement stressant et frustrant. Lorsque vos cartes sont supprimées d’Apple Pay, vous recevez un e-mail d’American Express. Dans cet e-mail, Amex décrit plusieurs possibilités expliquant pourquoi cela aurait pu se produire si vous n’aviez pas effectué le changement manuellement.

American Express propose trois possibilités :

Vous avez désactivé le code secret sur votre montre

Vous vous êtes déconnecté d’iCloud sur votre montre ; ou

Votre carte a été annulée.

Il ajoute ensuite qu’il est possible que l’intégralité de votre compte de carte American Express ait été annulé. Le libellé est juste assez vague pour vous faire penser que la société a fermé votre compte, coupant l’accès à vos cartes et potentiellement à tous les points Membership Rewards que vous aviez accumulés.

Heureusement, les notes de version iOS 16 beta 6 d’Apple reconnaissent le problème. Le libellé des notes de version impliquait que vous devrez peut-être supprimer et rajouter manuellement vos cartes, mais ce n’est pas le cas. Au lieu de cela, les cartes sont supprimées d’elles-mêmes et vous devez les rajouter manuellement.

Espérons que c’est quelque chose qu’Apple aborde avec la prochaine version bêta d’iOS 16. En attendant, c’est un bug frustrant et stressant, mais la clé est qu’il s’agit d’un bug et que cela n’a rien à voir avec votre carte ou votre compte American Express spécifique. Il n’est pas non plus nécessaire d’appeler Amex, mais nous avons entendu dire que ce problème provoquait un afflux de demandes d’assistance pour le service d’assistance client de l’entreprise.

Quelqu’un d’autre a-t-il des problèmes avec les cartes supprimées au hasard d’Apple Pay ? Au cours de la semaine dernière, mes cartes Amex ont été retirées d’Apple Pay à trois reprises… et toujours à 2 heures du matin. — Chance Miller (@ChanceHMiller) 18 août 2022

Amex a-t-il des problèmes avec Apple Pay ? Je viens d’avoir trois cartes sur deux comptes différents, toutes supprimées de mon iPhone sans raison. Google Pay semble bien et je n’utilise pas Samsung Pay. – Max Weinbach (@MaxWinebach) 16 août 2022

