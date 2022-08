Le Samsung Galaxy A03 reçoit la mise à jour One UI 4.1 basée sur Android 12

Alors que les téléphones Google Pixel reçoivent Android 13, d’autres OEM s’efforcent de mettre à jour les appareils pris en charge vers Android 12. Jusqu’à présent, Samsung a fait un excellent travail en proposant des mises à jour à la plupart de ses appareils. Le prochain téléphone à bénéficier d’une mise à jour aussi importante est le Galaxy A03. Maintenant, le Galaxy A03 est un appareil à petit budget qui a été annoncé en 2021 et sorti en 2022.

Le Galaxy A03 de Samsung fonctionnait sur Android 11 et One UI Core 3.1 prêt à l’emploi. Et recevant maintenant sa première mise à jour logicielle majeure, le Galaxy A03 exécutera désormais Android 12 aux côtés de One UI Core 4.1. Comme tous les appareils Samsung, la mise à jour vers Android 12 apporte de nombreuses améliorations dans les départements des performances, de l’appareil photo et de la sécurité. La personnalisation de votre Galaxy A03 est désormais encore meilleure grâce à la palette de couleurs Material You d’Android 12. Tu peux rendez-vous sur cette page pour consulter le changelog complet.

Au moment d’écrire ces lignes, la mise à jour vers Android 12 pour le Galaxy A03 est actuellement disponible en Russie et en Ukraine. La mise à jour Android 12 pour le Galaxy A03 est livrée avec la version du firmware A035FXXU1BFH4. La mise à jour vers Android 12 sera déployée par étapes dans les semaines à venir dans d’autres régions où le Galaxy A03 est vendu.

L’appareil relancera une notification lorsque la mise à jour sera disponible pour son appareil. Les utilisateurs du Galaxy A03 peuvent vérifier la mise à jour vers Android 12 en ouvrant l’application Paramètres sur leur téléphone et en appuyant sur l’option Mise à jour logicielle. Et enfin en appuyant sur Télécharger et installer la mise à jour.

Il est recommandé que votre appareil dispose d’au moins 6 Go de stockage gratuit et soit connecté à un réseau Wi-Fi fiable lors du téléchargement de la mise à jour. Assurez-vous également que votre téléphone dispose de 60% ou plus avant d’installer la mise à jour.

Avez-vous reçu la mise à jour Android 12 sur votre Galaxy A03 ? Si oui, n’hésitez pas à partager vos réflexions et votre expérience de la nouvelle mise à jour de votre Samsung Galaxy A03 dans la section commentaires ci-dessous.

