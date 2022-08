Dodge présente en avant-première le concept Charger Daytona SRT, un véhicule électrique qui s’accroche au passé

Tourné vers l’avenir: L’été dernier, Dodge a tease ce qu’il appelait American eMuscle – le marketing parle des versions électriques de ses modèles Charger et Challenger hautes performances. En novembre, le constructeur automobile a confirmé qu’il mettrait fin à la production de ses muscle cars à essence d’ici 2024. Maintenant, nous avons un premier aperçu – et écoutons – de son avenir électrique.

Le concept Dodge Charger Daytona SRT comprend un système de propulsion Banshee de 800 V et un système de traction intégrale standard, qui se combinent pour rendre le véhicule électrique plus rapide qu’un Hellcat dans toutes les mesures de performance clés. Le capot de performance, le R-Wing, est une caractéristique fonctionnelle qui améliore la force d’appui à des vitesses plus élevées et aide à masquer les phares.

L’efficacité aérodynamique se poursuit avec les roues de 21 pouces dotées d’un design en forme de turbine et d’un logo Fratzog rouge sur les capuchons centraux. Les freins à six pistons de Brembo fournissent la puissance de freinage.

Dodge équipe également le concept de ce qu’il appelle la transmission eRupt, une transsexuelle à plusieurs vitesses avec changement de vitesse électromécanique qui offre « des points de changement de vitesse distinctifs, jetant les épaules dans les dossiers de siège dans le vrai style Dodge ». Et il y a aussi la fonction push-to-pass PowerShot. Lorsqu’il est activé en appuyant sur un bouton sur le volant, PowerShot « fournit une poussée d’adrénaline de puissance accrue pour une accélération rapide. »

La caractéristique la plus époustouflante est sans aucun doute le système d’échappement. C’est vrai, Dodge a ajouté un échappement à un véhicule électrique. Surnommé le Fratzonic Chambered Exhaust, il pousse le « son de performance » à travers un amplificateur et une chambre de réglage situés à l’arrière du véhicule. Dodge affirme qu’il exprime un rugissement de 126 dB qui équivaut au SRT Hellcat, mais vous pouvez en être le juge dans la vidéo ci-dessus.

Dans l’ensemble, on a l’impression que Dodge s’accroche désespérément au passé plutôt que de simplement embrasser l’avenir. La transmission fantaisiste, le bouton nitreux et l’échappement n’appartiennent pas à un véhicule électrique. Le style est subjectif, mais il semble que Dodge soit sur la bonne voie avec la Charger à deux portes, mélangeant avec goût des éléments de la Charger et de la Challenger existantes en une seule.

Heureusement, ce n’est qu’un concept, il est donc encore temps de réparer certains torts. Dodge pourrait avoir un autre gagnant entre les mains s’ils abandonnent les gadgets et s’en tiennent à ce qui les a amenés à la danse.