Pixelmator Photo passe à la tarification des abonnements et annonce la version Mac

Le développeur Mac et iOS de longue date Pixelmator a annoncé aujourd’hui que son éditeur de photos mobile Pixelmator Photo passe à un modèle de tarification par abonnement. Jusqu’à présent, Pixelmator Photo était disponible dans l’App Store pour un achat initial de 7,99 $.

L’application coûte désormais 4,99 $ par mois ou 23,99 $ par an, avec un essai gratuit de sept jours. Une option à vie de 59,99 $ sera également disponible. L’abonnement déverrouille l’accès sur tous vos appareils, y compris la prochaine version Mac récemment annoncée. Les clients payants existants bénéficient gratuitement de droits acquis.

Pixelmator Photo pour Mac sera une application entièrement native, conçue pour macOS. L’application Mac sera disponible au début de l’année prochaine. Ils notent également que les niveaux de prix d’abonnement peuvent augmenter une fois la version Mac disponible, mais vous pouvez vous abonner maintenant pour verrouiller le prix actuel.

L’équipe explique plus en détail le changement de modèle de tarification sur le blog de l’entreprise ; essentiellement, l’ancien prix unique n’était pas viable pour une application aussi complexe que Pixelmator Photo et le marché iOS n’est pas favorable aux applications avec des prix initiaux plus élevés.

Comme avec la plupart des produits d’abonnement, Pixelmator admet que certains utilisateurs occasionnels ne voudront plus payer un abonnement continu pour quelque chose qu’ils n’utilisent pas souvent. Cependant, la création d’une base de revenus récurrents provenant d’utilisateurs dédiés aide à soutenir le développement de l’application à long terme, avec toutes les nouvelles fonctionnalités publiées dès qu’elles sont prêtes, plutôt que de regrouper les fonctionnalités dans une nouvelle version majeure avec un coût de mise à niveau.

Les modifications ne s’appliquent pas aux autres produits de Pixelmator. Au moins comme annoncé jusqu’à présent, il n’y a aucun changement dans la tarification du produit phare Pixelmator Pro (qui est également actuellement sur un modèle initial payant).

Vous pouvez obtenir Pixelmator Photo maintenant sur iPhone et iPad depuis l’App Store.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :