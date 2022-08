Les plus grandes sociétés minières Bitcoin ont perdu plus d’un milliard de dollars au dernier trimestre, certaines vendent des plates-formes minières pour rester à flot

En bref : les entreprises minières de Bitcoin ont signalé d’énormes pertes au cours du dernier trimestre en raison de l’effondrement des prix des crypto-monnaies. Certains vendent leurs avoirs en versions de monnaie et leurs plates-formes minières et contractent même des emprunts pour payer les dépenses opérationnelles et rester à flot.

Selon un rapport de Bloomberg, les trois plus grandes sociétés minières de Bitcoin cotées sur le marché boursier américain ont perdu plus d’un milliard de dollars au deuxième trimestre. Les entreprises ont dû déprécier la valeur de leurs avoirs en raison de la chute massive des prix des crypto-monnaies au cours des derniers mois.

La valeur de Bitcoin a chuté de près de 60 % au cours des trois mois se terminant le 30 juin, passant d’environ 45 000 $ à moins de 20 000 $. D’autres crypto-monnaies ont encore plus baissé de prix, Ethereum exploitable par GPU perdant les deux tiers de sa valeur au cours de la même période.

Core Scientific, Marathon Digital Holdings et Riot Blockchain ont enregistré des pertes nettes de 862 millions de dollars, 192 millions de dollars et 366 millions de dollars, respectivement, au cours du dernier trimestre. D’autres sociétés de crypto-minage, telles que Bitfarms et Greenidge Generation Holdings, ont également pris des accusations de dépréciation.

Les mineurs vendent leurs avoirs en Bitcoin à un rythme plus élevé qu’ils n’en produisent de nouveaux. Juin a vu le déchargement de Bitcoin le plus élevé cette année, les meilleurs mineurs publics vendant 14 600 versions mais n’en produisant que 3 900. En juin, Core Scientific a peut-être vendu près de 80% de ses avoirs pour couvrir les coûts opérationnels et l’expansion des fonds, tandis que Bitfarms a vendu près de la moitié de ses versions. La tendance semble se poursuivre au troisième trimestre, car juillet a été le deuxième mois le plus vendu, avec 6 200 versions vendues.

Les entreprises vendent également leurs plates-formes minières et contractent des emprunts pour tenter de rester à flot. Marathon Digital aurait reçu un prêt à terme supplémentaire de 100 millions de dollars et vendu des plates-formes minières pour lever 58 millions de dollars supplémentaires. Pendant ce temps, Core Scientific va conclure un accord d’achat d’actions ordinaires de 100 millions de dollars avec une société de capital-investissement.

Les mineurs n’étaient pas les seuls de l’industrie de la cryptomonnaie à avoir enregistré des pertes massives au deuxième trimestre. Coinbase, la plus grande bourse de crypto-monnaie aux États-Unis en termes de volume de transactions, a perdu environ 1,1 milliard de dollars. La société a licencié plus de 1 000 employés en juin, tandis que son PDG a mentionné que nous pourrions envisager un hiver crypto prolongé.